Keir Starmer suspendă planul de cedare a Insulelor Chagos după criticile lui Trump

U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Donald Trump și Keir Starmer. Sursa foto: REUTERS

Premierul britanic Keir Starmer a decis să suspende planul de cedare a Insulelor Chagos către Mauritius, după criticile formulate de președintele american Donald Trump. Decizia vizează un teritoriu strategic unde se află baza militară de la Diego Garcia, esențială pentru operațiunile SUA, iar Londra încearcă acum să obțină aprobarea americană înainte de a merge mai departe cu înțelegerea, scrie Reuters.

Legislația planificată care ar fi stat la baza transferului insulelor către Mauritius, și care necesită sprijinul Washingtonului, nu va fi inclusă în următoarea agendă parlamentară a guvernului, a relatat publicația The Times.

Biroul premierului Keir Starmer a transmis că Londra va încerca să convingă Washingtonul să își dea aprobarea formală. Donald Trump a declarat în februarie că acordul este „o mare greșeală”, după ce anterior spusese că reprezintă cea mai bună variantă pe care Starmer o putea obține.

Conform acordului, Marea Britanie ar urma să păstreze controlul asupra bazei militare strategice de la Diego Garcia printr-un contract de închiriere pe 99 de ani, care ar permite continuarea operațiunilor americane.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a precizat că asigurarea securității operaționale pe termen lung a bazei de la Diego Garcia rămâne o prioritate.

„Continuăm să credem că acest acord este cea mai bună modalitate de a proteja viitorul pe termen lung al bazei, dar am spus mereu că vom merge mai departe doar dacă avem sprijinul Statelor Unite. Continuăm discuțiile cu SUA și Mauritius”, a declarat acesta.

Marea Britanie a relocat forțat până la 2.000 de locuitori indigeni din Chagos la sfârșitul anilor 1960 și în anii 1970, pentru a permite construirea bazei pe atolul Diego Garcia.

Relația dintre Washington și Londra a fost tensionată în ultimele săptămâni, în contextul reticenței lui Keir Starmer de a se implica în războiul SUA-Israel împotriva Iranului și al refuzului inițial de a permite folosirea bazelor aeriene britanice pentru lansarea de atacuri. Ulterior, forțele americane au primit permisiunea de a desfășura ceea ce premierul a numit lovituri defensive.

Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe liderul britanic, afirmând că nu este „Winston Churchill” și că a afectat ceea ce este adesea numit „relația specială” dintre Marea Britanie și SUA.

Procurorul general al Mauritius, Gavin Glover, a declarat sâmbătă pentru presa locală că Marea Britanie și Statele Unite vor trebui să găsească „un teren comun” pentru a ajunge la un acord.

„Informația că acordul a fost pus în așteptare nu ne surprinde. Deteriorarea relațiilor dintre Keir Starmer și Donald Trump este la baza problemei, deoarece Regatul Unit are nevoie ca Statele Unite să susțină tratatul”, a spus Glover.

Acesta a adăugat că Mauritius va avea noi discuții cu Marea Britanie mai târziu în această lună.

Toby Noskwith, purtător de cuvânt al grupului Indigenous Chagossian People, a declarat că au existat rezerve față de acord încă de la început în rândul unor oficiali din administrația Trump, posibil chiar din partea președintelui.

„Suntem uimiți că s-a ajuns în acest punct. Problema a fost tratată în principal ca una între state, însă cei care au fost ignorați pe parcursul procesului sunt chiar chagosienii, în special vârstnicii și supraviețuitorii”, a spus acesta.

El a adăugat că trebuie puse întrebări legate de „sumele uriașe de bani irosite pe o negociere eșuată și de legalitatea unui plan care le-a refuzat chagosienilor dreptul la autodeterminare”, subliniind că premierul britanic trebuie să faciliteze reinstalarea demnă a acestora.

Editor : Ș.A.

