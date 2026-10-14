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Keith Kellogg: „Nu vei câștiga această luptă”. De ce spune fostul emisar american că Putin dă dovadă de slăbiciune

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General Keith Kellogg, US Special Envoy for Ukraine, close-up
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Kellogg: Ucrainenii ar trebui să decidă în privința alegerilor Kellogg apără atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Fostul trimis special al SUA, Kellogg, a declarat că Ucraina ar trebui să decidă cum să lupte împotriva Rusiei, inclusiv dacă să atace rafinăriile rusești, notează Kyiv Post. El a calificat tensiunile dintre Trump și Zelenski drept „zgomot” și a îndemnat la menținerea presiunii asupra lui Putin, susținând că Rusia nu a reușit să-și atingă obiectivele strategice.

Keith Kellogg, fostul trimis special al SUA și general, a afirmat că Ucraina ar trebui să decidă singură cum să lupte împotriva Rusiei, inclusiv dacă să atace rafinăriile rusești, în timp ce a minimizat tensiunile publice dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, calificându-le drept retorică care nu ar trebui suprainterpretată.

În cadrul unui interviu acordat postului Bloomberg Television în marja Forumului de Securitate de la Varșovia, Kellogg a susținut că deciziile militare ale Ucrainei ar trebui lăsate la latitudinea Kievului și că Rusiei nu ar trebui să i se permită să-și trateze infrastructura de combustibil ca pe un sanctuar ferit de atacuri.

„Ar trebui să facem cu toții un pas înapoi și să lăsăm Ucraina să decidă ce va face și cum va ataca”, a spus Kellogg.

De asemenea, el a respins îngrijorările potrivit cărora recentele schimburi de replici dintre Trump și Zelensky ar putea semnala o revenire la tensiunile care au culminat cu întâlnirea lor controversată din Biroul Oval de la începutul anului 2025.

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Kellogg i-a descris pe cei doi președinți ca fiind lideri încăpățânați care spun ceea ce gândesc, adăugând că diferențele lingvistice și nuanțele traducerii ar putea contribui la apariția unor neînțelegeri.

„Cred că oamenii ar trebui să ia puțină distanță și să considere că este vorba doar de zgomot de fond, chiar și din partea președintelui Statelor Unite”, a spus el.

Kellogg: Ucrainenii ar trebui să decidă în privința alegerilor

Kellogg a afirmat că deciziile privind organizarea alegerilor în Ucraina ar trebui să revină ucrainenilor, nu Washingtonului sau altor guverne străine.

El a recunoscut că legitimitatea democratică reprezintă o preocupare importantă, subliniind că mandatul prezidențial în Ucraina este de cinci ani și că Zelensky a rămas în funcție dincolo de această perioadă. Cu toate acestea, el a subliniat, de asemenea, că Ucraina se află sub legea marțială, perioadă în care nu se organizează alegeri naționale.

„Decizia aparține poporului ucrainean, nu Statelor Unite și nici altcuiva”, a spus Kellogg.

Kellogg a susținut că președintele rus Vladimir Putin încearcă să epuizeze Ucraina și susținătorii săi internaționali, mizând pe faptul că oboseala publică după ani de război le va slăbi în cele din urmă hotărârea.

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El a afirmat că este necesară menținerea presiunii asupra Moscovei, deoarece Rusia nu și-a atins obiectivele strategice, în ciuda teritoriului pe care l-a ocupat.

Kellogg a citat, de asemenea, estimări privind între 1,2 milioane și 1,5 milioane de victime militare rusești și a afirmat că Rusia pierde aproximativ 30.000 de soldați pe lună.

Pentru a ilustra amploarea pierderilor Rusiei, el le-a comparat cu experiența Uniunii Sovietice în Afganistan, spunând că armata sovietică a pierdut aproximativ 18.000 de oameni în timpul acelui război înainte de a se retrage.

Kellogg a descris abordarea actuală a lui Putin ca fiind un semn de slăbiciune, mai degrabă decât de forță, și a afirmat că țările occidentale ar trebui să continue să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar.

„Trebuie doar să menținem presiunea asupra lui [Putin] și să îi repetăm în mod constant: «Nu vei câștiga această luptă». Vom rămâne aici cât timp va fi nevoie pentru a face acest lucru și vom continua să exercităm presiune asupra lui. Cred că reacția lui în acest moment este una de slăbiciune, nu de forță.”

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Kellogg a criticat, de asemenea, abordarea lui Putin privind acordul privind motorina cu SUA.

„Iar ceea ce încearcă să transmită prin acordul privind motorina cu Statele Unite – acesta nu este chiar un acord bun. Nu acoperă toate aspectele, iar acest lucru îmi arată slăbiciunea lui, nu forța”, a spus Kellogg.

El a adăugat că Putin încearcă să profite de alegerile viitoare din SUA și de președinția lui Trump: „Încearcă să profite de alegerile care urmează să aibă loc în Statele Unite. Încearcă să profite de președintele Trump în acest moment, iar majoritatea oamenilor își dau seama de asta.”

Kellogg apără atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Kellogg a apărat încă o dată atacurile Ucrainei asupra țintelor militare rusești și a infrastructurii de combustibil, respingând ideea că astfel de instalații ar trebui să fie interzise.

El a susținut că a permite unui adversar să mențină zone de refugiu în timpul unui război ar putea fi o greșeală strategică, dând ca exemple producția de combustibil și rafinăriile.

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Kellogg a afirmat că impactul asupra pieței mondiale a motorinei a fost limitat, adăugând că Ucraina a demonstrat capacitatea de a lovi ținte din interiorul Rusiei, în timp ce forțele ruse au continuat să atace orașele și zonele civile ucrainene.

Editor : Ana Petrescu

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