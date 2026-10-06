Kenya confirmă primul caz de Ebola. Pacientul a murit după ce a revenit din Republica Democratică Congo

Kenya a confirmat primul caz de Ebola, la un cetățean care a revenit din Republica Democratică Congo și a murit luni la Nairobi. Autoritățile încearcă acum să identifice toate persoanele cu care acesta a intrat în contact, inclusiv 23 de pasageri și patru membri ai echipajului unui avion, relatează Reuters.

Kenya a confirmat marți primul caz de Ebola, după ce un cetățean kenyan care călătorise din Republica Democratică Congo a murit la Nairobi.

Kenya este a treia țară care înregistrează un caz asociat epidemiei de Ebola din estul Republicii Democratice Congo, a doua ca amploare înregistrată vreodată. Uganda a raportat 20 de cazuri și două decese la începutul acestui an, însă a fost declarată liberă de Ebola în august.

Pacientul kenyan era bolnav de aproximativ o lună înainte de a călători pe cale rutieră din Congo până la Kampala, capitala Ugandei, iar apoi de a zbura sâmbătă spre Nairobi, a declarat ministrul Sănătății, Aden Duale, într-o conferință de presă.

După ce a ajuns pe aeroportul internațional din Nairobi, bărbatul a trecut prin controlul sanitar, iar ulterior a fost dus de o rudă la Nairobi Hospital. El a fost internat cu febră, frisoane și sângerări sub piele și a fost plasat rapid în izolare, a precizat Duale.

Pacientul a murit luni seară.

Directorul general din Ministerul Sănătății, Patrick Amoth, a declarat că pacientul ar fi putut trece de controlul sanitar din aeroport deoarece medicamentele pe care le luase îi mascau simptomele.

Duale a afirmat că Kenya este bine pregătită să răspundă cazurilor de Ebola.

„Ca țară, am continuat să menținem un nivel ridicat de alertă pentru Ebola încă de la începutul epidemiei, în luna mai”, a declarat ministrul.

Pacientul urma să fie înmormântat marți, cu respectarea protocoalelor menite să prevină răspândirea virusului, a mai spus Duale.

Autoritățile sanitare au identificat 28 de persoane cu care acesta a intrat în contact în Kenya, printre care rude și cadre medicale. De asemenea, încearcă să identifice alți 23 de pasageri și patru membri ai echipajului care s-au aflat la bordul aceluiași zbor Jambojet, a precizat ministrul.

Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate, indiferent dacă acestea sunt în viață sau au decedat. Boala poate provoca febră, vărsături și diaree, iar în cazurile severe, hemoragii interne și externe.

Epidemia din Republica Democratică Congo a fost declarată la jumătatea lunii mai, însă este posibil să fi început cu câteva luni mai devreme. Peste 8.000 de persoane au fost infectate și peste 4.000 au murit, în pofida eforturilor de limitare a răspândirii virusului.

Epidemia este provocată de tulpina rară Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent un vaccin sau un tratament cu eficacitate dovedită.

Editor : Ș.A.