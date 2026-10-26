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Kevin T., autorul atacului de vineri din Franța, arestat preventiv din nou: bărbatul suferă de schizofrenie și a mai fost condamnat

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Aubervilliers, France. 25th Oct, 2026. Tribute in Aubervilliers, to Pengo Bossio Wangi, victim of a racist attack in Trappes, in the Yvelines departement near Paris, by bursts whose alleged perpetrator, Kevin T. is suspected of having acted by racism. in
Aubervilliers, Franța. 25 octombrie 2026. Omagiu adus la Aubervilliers lui Pengo Bossio Wangi, victimă a unui atac rasist la Trappes, în departamentul Yvelines, lângă Paris, în urma unor focuri de armă, al căror presupus autor, Kevin T., este bănuit că a acționat din motive rasiste Foto: Profimedia
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Atacatorul, care a ucis vineri în Franţa un tânăr de 26 de ani de origine africană şi a rănit alte patru persoane, între care o fetiţă, a dezminţit că a acţionat din motive rasiale, a indicat luni justiţia franceză, citată de AFP. El a fost plasat din nou în arest preventiv în cursul după-amiezii de luni, după ce reţinerea lui fusese întreruptă din cauza unor motive psihiatrice.

Vineri, la Trappes şi în La Verriere, în apropiere de Paris, bărbatul trăsese focuri de armă în stradă din maşina sa, ucigând un francez de 26 de ani de origine africană, Pengo Bossio Wangi, şi rănind altele, dintre care cel puţin patru au nume cu consonanţă africană sau magrebiană, potrivit procurorului antiterorist.

Suspectul, Kevin T., 39 de ani, „nu contestă materialitatea faptelor”, dar respinge „caracterul rasist al crimelor sale”, a explicat procurorul naţional antiterorist, Olivier Christen într-o conferinţă de presă.

Arestat de poliţie vineri, detenţia lui provizorie fusese provizorie fusese suspendată din motive psihiatrice, a indicat parchetul naţional antiterorist (Pnat) duminică, potrivit Agerpres.

Suspectul a fost plasat din nou în arest preventiv după ce un psihiatru l-a examinat din nou.

El „nu prezenta simptome de decompensare acută, nici semn direct sau indirect în favoarea unei activităţi halucinatorii sau delirante”, nici „semne clinice ale unei patologii alienante decompensate, care să justifice o spitalizare sub constrângere”, a explicat procurorul naţional antiterorist într-o conferinţă de presă.

Arestul său preventiv este prevăzut până joi.

Trei din cele patru persoane rănite grav „sunt spitalizate în continuare”, iar pronosticul vital al uneia dintre ele era încă critică luni seara, a precizat magistratul.

În schimb, viaţa copilului de 11 ani grav rănit nu mai este în pericol.

„Ceea ce s-a petrecut la Trappes este foarte grav. Este un atentat terorist rasist”, a denunţat luni la RMC/BFMTV ministrul de interne Laurent Nunez, potrivit căruia Kevin T. „era animat de ură, rasism şi a ucis din această cauză”.

Conform unei surse apropiate anchetei, bărbatul urmează un tratament medical pentru schizofrenie. Analizele sale sanguine dezvăluie prezenţa canabisului şi cocainei, potrivit Pnat.

Kevin T. „era necunoscut serviciilor de informaţii”, iar cazierul său judiciar conţine patru condamnări de drept comun, toate fiind prescrise”, dintre care ultima datează din 2012, a indicat procurorul antiterorist.

„Aceste tipuri de profiluri sunt cele care ne îngrijorează cel mai mult”, „indivizi oarecum izolaţi, care sunt influenţaţi de ideologia rasistă, care se hrănesc cu discursurile din mediul înconjurător şi care trec brusc la acţiune”, „ceea ce este cel mai greu de detectat”, a precizat Laurent Nunez.

Editor : B.E.

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