Suntem în ziua 517 a războiului pe scară largă început de Rusia în Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului în primele ore ale zilei de marţi, a anunţat administraţia militară a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri în capitală”, a transmis Serhiy Popko, șeful administrației militare a orașului, notează The Guardian. Între timp, contraofensiva ucraineană se confruntă cu dificultăţi din cauza capacităţii Rusiei de a bruia dronele. Oleksandr Tarnavskyi, comandantul forţelor ucrainene din sud, spune că ruşilor li se provoacă pierderi grele, dar este clar că progresul este lent, relatează CNN.

Spania trimite încă patru tancuri Leopard Ucrainei

ACTUALIZARE 10:35 Spania a trimis Ucrainei încă patru tancuri Leopard 2, ca parte dintr-un nou lot de echipamente militare și umanitare, a anunțat luni Ministerul spaniol al Apărării, relatează CNN.

Într-o declarație, ministerul a declarat că transportul a plecat din portul Santander și urmează să ajungă la destinație la începutul lunii august. Pachetul include:

4 tancuri Leopard 2A4

10 vehicule blindate de transport M-113

10 camioane de marfă

1 vehicul blindat polivalent

5 ambulanțe, dintre care 2 care sunt blindate

Mine antipersonal, găsite în instalaţia Centralei Nucleare Zaporojie

ACTUALIZARE 10:30 Agenţia Internaţională a Energiei Atomice a văzut „câteva mine” antipersonal într-o zonă tampon a Centralei Nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de forţe ruse, anunţă AIEA, însă aceste mine nu reprezintă, în opinia agenţiei ONU, o ameninţare la adresa instalaţiilor nucleare, relatează AFP, citată de The Guardian.

„Într-o inspecţie, la 23 iulie, echipa AIEA a văzut câteva mine situate în zona tampon situată între barierele perimetrelor interior şi exterior ale instalaţiei”, a anunţat luni, într-un comunicat AIEA.

Aceste dispozitive explozive se află într-o zonă de acces reglementată, în care personalul însărcinat cu exploatarea centralei nu are acces, precizează AIEA luni, fără să comunice numărul exact al minelor văzute de către membri săi.

Nicio mină nu a fost observată în perimetru interior, precizează agenţia. „AIEA este la curent cu plasarea unor mine în exteritorul perimetrului instalaţiei şi în anumite locuri în interiorul (acestuia)”, declară directorul AIEA Rafael Grossi, citat în acest comunicat.

„Prezenţa unor astfel de explozivi în instalaţie nu este conformă normelor de siguranţă ale AIEA şi oreientărilor în domeniul securităţii nucleare”, subliniază şeful agenţiei ONU, cu sediul la Viena.

Potrivit unei evaluări AIEA, „o detonare a acestor mine nu ar trebui să afecteze sistemele de sigutanţă şi de securitate ale instalaţiei”, declară Rafael Grossi.

Organizaţia anunţă că şi-a continuat inspecţiile în perimetrul centralei, dar că nu a descoperit echipament militar greu înăuntru.

Casa Albă spune că nu susține atacuri pe teritoriul Rusiei

ACTUALIZARE 10:20 Casa Albă a transmis că nu susţine atacuri în interiorul Rusiei, declaraţie ce survine după ce două drone din Ucraina au lovit luni clădiri în Moscova, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„Ca o chestiune generală, nu susţinem atacuri în interiorul Rusiei”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, într-o conferinţă de presă.

Rusia a anunţat măsuri dure cu represalii împotriva Ucrainei după cele două lovituri cu drone, între care una în apropiere de sediul Ministerului Apărării, în ceea ce a numit un act dezlănţuit de teroare.

SUA vor trimite până la 400 de milioane de dolari în ajutor militar Ucrainei

ACTUALIZARE 07:50 Administraţia Biden va trimite până la 400 de milioane de dolari în ajutor militar suplimentar Ucrainei, inclusiv o varietate de muniţii pentru sisteme avansate de apărare aeriană şi un număr de drone mici de supraveghere Hornet, au declarat luni oficiali americani, în contextul în care atacurile în război s-au intensificat, incluzând lovituri la Moscova şi în Crimeea, relatează AFP, potrivit News.ro.

Pachetul include o serie de muniţii - de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) şi sistemul naţional avansat de rachete sol-aer (NASAMS) la Stingers şi Javelins. Armele sunt furnizate prin intermediul autorităţii prezidenţiale de retragere, care permite Pentagonului să ia rapid articole din propriile stocuri şi să le livreze Ucrainei, adesea în câteva zile.

Oficialii au declarat că SUA trimit, de asemenea, runde de artilerie obuzier şi 32 de vehicule blindate Stryker, împreună cu echipamente de demolare, mortiere, rachete Hydra-70 şi 28 de milioane de cartuşe pentru arme de calibru mic. Hornets sunt nano-drone minuscule care sunt folosite în mare parte pentru colectarea de informaţii.

Ucraina le-a primit în trecut şi de la alţi aliaţi occidentali. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului pentru AP, deoarece pachetul de ajutor nu a fost încă anunţat.

Rușii lansează un atac aerian asupra Kievului

ACTUALIZARE 07:40 Rusia a lansat un atac cu drone kamikaze asupra Kievului în primele ore ale zilei de marţi, a anunţat administraţia militară a capitalei ucrainene, potrivit Reuters.

„La periferia Kievului, sistemele de apărare aeriană sunt angajate (în respingerea atacului)”, a declarat Serhiy Popko, şeful administraţiei, pe canalul de mesagerie Telegram.

„Alerta aeriană a durat 3 ore... Toate țintele aeriene au fost detectate și distruse în apropierea Kievului”, se arată în comunicat citat de The Guardian. „Conform informațiilor din acest moment, nu au existat victime sau distrugeri în capitală”, a transmis Serhiy Popko, șeful administrației militare a orașului.

Rusia a vorbit despre luarea unor măsuri dure de represalii împotriva Ucrainei după ce două drone au avariat luni dimineaţă clădiri din Moscova, inclusiv una aflată în apropierea sediului Ministerului Apărării, în ceea ce a numit un act de teroare neruşinat.

Nimeni nu a fost rănit în atacul, despre care un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că vor fi mai multe, dar o dronă a lovit aproape de clădirea din Moscova unde armata rusă ţine şedinţe de informare despre ceea ce numeşte „operaţiunea sa militară specială”, o lovitură simbolică care a subliniat raza de acţiune a acestor drone.

Drumurile din apropiere au fost închise temporar, ferestrele de la ultimele două etaje ale unei clădiri de birouri lovite de o a doua dronă într-un alt cartier al Moscovei au fost spulberate, iar resturile erau împrăştiate pe jos, a declarat un reporter Reuters care a văzut urmările incidentului. „Dormeam şi am fost trezită de o explozie, totul a început să tremure”, a declarat pentru Reuters Polina, o tânără care locuieşte în apropierea clădirii înalte.

Capacitatea Rusiei de a bruia dronele încetineşte avansul ucrainean, potrivit armatei

ACTUALIZARE 07:30 Contraofensiva ucraineană se confruntă parţial cu dificultăţi din cauza capacităţii Rusiei de a bruia dronele, potrivit oficialilor militari. Oleksandr Tarnavskyi, comandantul forţelor ucrainene din sud, a declarat că ruşilor li se provoacă pierderi grele, dar este clar că progresul este lent, relatează CNN.

Unul dintre motive, potrivit purtătorului de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iuri Inhat, este că Rusia are un avantaj major în războiul electronic.

„Din păcate, ocupanţii ne-au luat-o cu mult înainte în această privinţă. Nu trebuie să doborâţi o dronă cu rachete antiaeriene sau tunuri antiaeriene. Poţi pur şi simplu să o forţezi să aterizeze, să o interceptezi cu ajutorul războiului electronic”, a declarat el la televiziunea ucraineană.

„Rusia are astăzi sisteme puternice care interferează cu activitatea forţelor noastre de apărare. Are destule astfel de sisteme. Ucraina a făcut progrese în războiul electronic, dar am început târziu, ar fi trebuit să dezvoltăm [acest domeniu] mai devreme”, a adăugat Inhat.



leksandr Kurbatov, de la apărarea teritorială a oraşului Dnipro, a declarat luni că unităţile ucrainene lucrează din greu pentru a avansa într-o zonă cunoscută sub numele de Vremivskyi Ledge.

El a spus că forţele ruseşti aduc noi unităţi de „militari foarte calificaţi” care folosesc acoperirea întunericului şi coridoarele atent proiectate prin câmpurile minate pentru a ataca poziţiile ucrainene.

Valerii Shershen, un purtător de cuvânt al forţelor ucrainene din sud, a recunoscut că progresul a fost lent, spunând că „unităţile de atac au avut succes parţial şi au avansat în teritoriul inamic de la 350 de metri până la 1,4 kmp”.

Statul major al armatei ucrainene a declarat că operaţiunile ofensive au continuat în direcţia Melitopol şi Berdiansk, iar unităţile îşi consolidează poziţiile.

Rusia a efectuat 58 de lovituri aeriene în ultima zi - mai mult decât media recentă, a precizat statul major. Unele au avut loc în apropierea oraşului Kupyansk din Harkov, care a fost eliberat de ucraineni în septembrie anul trecut şi care a fost o ţintă a atacurilor ruseşti. Dar oficialii ucraineni spun că ruşii sunt ţinuţi la est de râul Oskil.

