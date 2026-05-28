Kievul amenință cu lovituri asupra Belarusului în cazul în care Minskul se alătură războiului din Ucraina: „În raza de acțiune”

Consilierul șefului de cabinet al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a avertizat că Kievul ar „distruge imediat” infrastructura critică din Belarus în cazul în care Minskul s-ar alătura războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Podoliak a declarat pentru Centrum Europy, o organizație parteneră a TVP World, că Ucraina a observat o activitate logistică intensificată în Belarus, ceea ce sugerează posibila deschidere a unui nou „front nordic”.

Podoliak a afirmat că o astfel de mișcare ar fi nechibzuită, deoarece Ucraina a fortificat deja zona și nu ar fi nevoie să-și regrupeze trupele de pe linia frontului.

Belarusul se află, de asemenea, „în întregime în raza de tragere”, a spus el. „Există acolo puncte vitale care ar fi distruse imediat.”

„A existat deja o încercare în Belarus de a instala stații de control pentru dronele ruse care survolează vestul Ucrainei. Și le vom distruge. Președintele Zelenski a vorbit direct despre acest lucru”, a adăugat el.

„De ce să ne fie frică?”

Într-o convorbire telefonică de weekendul trecut, președintele francez Emmanuel Macron l-ar fi avertizat pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko să nu implice Minskul în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Apelul a venit pe fondul avertismentelor ucrainene că Moscova ar putea pregăti o nouă ofensivă în nordul Ucrainei cu sprijinul Belarusului.

În cazul în care Belarusul ar decide să intre în război, Podoliak a spus că Ucraina se pregătește să lanseze un contraatac defensiv rapid.

Minsk s-a alăturat recent și exercițiilor rusești cu arme nucleare, sporind îngrijorările cu privire la activitatea militară din apropierea flancului estic al NATO. Podoliak a afirmat însă că exercițiile reprezintă tactici de intimidare.

„Ei cred că ar trebui să vă fie frică de ei. Dar, după patru ani de război în Ucraina, de ce ar mai fi de temut aici?”

Belarus a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei încă de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, permițând forțelor ruse să-i folosească teritoriul ca bază de operațiuni.

Trupele belaruse nu au intrat însă direct în război.

