Live TV

Kievul amenință cu lovituri asupra Belarusului în cazul în care Minskul se alătură războiului din Ucraina: „În raza de acțiune”

Data publicării:
mihailo podoliak
Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Din articol
„De ce să ne fie frică?”

Consilierul șefului de cabinet al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a avertizat că Kievul ar „distruge imediat” infrastructura critică din Belarus în cazul în care Minskul s-ar alătura războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Podoliak a declarat pentru Centrum Europy, o organizație parteneră a TVP World, că Ucraina a observat o activitate logistică intensificată în Belarus, ceea ce sugerează posibila deschidere a unui nou „front nordic”.

Podoliak a afirmat că o astfel de mișcare ar fi nechibzuită, deoarece Ucraina a fortificat deja zona și nu ar fi nevoie să-și regrupeze trupele de pe linia frontului.

Belarusul se află, de asemenea, „în întregime în raza de tragere”, a spus el. „Există acolo puncte vitale care ar fi distruse imediat.”

„A existat deja o încercare în Belarus de a instala stații de control pentru dronele ruse care survolează vestul Ucrainei. Și le vom distruge. Președintele Zelenski a vorbit direct despre acest lucru”, a adăugat el.

„De ce să ne fie frică?”

Într-o convorbire telefonică de weekendul trecut, președintele francez Emmanuel Macron l-ar fi avertizat pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko să nu implice Minskul în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Apelul a venit pe fondul avertismentelor ucrainene că Moscova ar putea pregăti o nouă ofensivă în nordul Ucrainei cu sprijinul Belarusului.

În cazul în care Belarusul ar decide să intre în război, Podoliak a spus că Ucraina se pregătește să lanseze un contraatac defensiv rapid.

Minsk s-a alăturat recent și exercițiilor rusești cu arme nucleare, sporind îngrijorările cu privire la activitatea militară din apropierea flancului estic al NATO. Podoliak a afirmat însă că exercițiile reprezintă tactici de intimidare.

„Ei cred că ar trebui să vă fie frică de ei. Dar, după patru ani de război în Ucraina, de ce ar mai fi de temut aici?”

Belarus a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei încă de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, permițând forțelor ruse să-i folosească teritoriul ca bază de operațiuni.

Trupele belaruse nu au intrat însă direct în război.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
UE vrea să ceară Rusiei micșorarea armatei și scoaterea trupelor din Moldova și Georgia, anunță Kaja Kallas
ambasada sua la kiev
Ambasada SUA din Kiev rămâne deschisă, în ciuda amenințărilor Rusiei de escaladare a atacurilor. „Nu există modificări în activitate”
Cimitirul wagner din Rusia
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Merkel râde cu Putin la o întâlnire oficială.
UE nu are încă în plan numirea unui negociator-șef pentru discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia
profimedia-1083517137
Șeful IEA avertizează Europa: Revenirea la energia rusească ar fi „o greșeală majoră” în „cea mai mare criză energetică din istorie”
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
elcen electrocentrale bucuresti
Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în...
bandă poliția nu treceți
„Trebuia să fiu cu copiii mei”. Mărturia cutremurătoare a mamei celor...
BUCURESTI - BPN PSD - 11 AUG 2025
Daniel Zamfir, atac la Constantin Toma: „E singurul bolojenist din...
Ultimele știri
Reacția unui lider local PSD, la o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac la funcția de premier: „Nu avem un vot în partid”
CFR Călători reia trenurile directe spre Varna, Sofia și Istanbul: anunț pentru sezonul estival și prețurile biletelor
Sisteme antiaeriene pe zgârâie-norii din Moscova. De frica dronelor ucrainene, rușii au dus cu elicopterul echipamentul la etajul 42
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a câștigat 30 de dolari la loterie, iar apoi a decis să mai cumpere două bilete. Ce a urmat i-a...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Ce salariu are ministrul Educației, Mihai Dimian. A anunțat că își va dona leafa până la finalul mandatului...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A urlat de durere și a părăsit ”scena” de la Roland Garros într-un scaun cu rotile: ”E absolut devastator”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”