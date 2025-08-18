Kievul cere Azerbaidjanului să reacţioneze după ce rușii au atacat instalaţii petroliere azere pe teritoriul ucrainean. „E intenționat”

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a îndemnat luni Azerbaidjanul să răspundă atacurilor ruseşti asupra instalaţiilor sale petroliere din Ucraina, după ce un depozit de petrol al companiei azere SOCAR a fost afectat de raidurile aeriene ruseşti în regiunea Odesa, relatează Reuters.

„Moscova face acest lucru în mod intenţionat, acţionând împotriva intereselor Azerbaidjanului”, a susţinut ministrul ucrainean într-o postare pe reţeaua socială X, făcând referire la ceea ce a descris drept al doilea atac din ultimele săptămâni asupra instalaţiilor din Ucraina ale companiei azere de stat SOCAR, scrie Agerpres.

„Acest lucru demonstrează încă o dată importanţa noului nivel de cooperare dintre Ucraina şi Azerbaidjan, precum şi necesitatea unor răspunsuri diplomatice şi legale adecvate faţă de astfel de atacuri”, a indicat ministrul ucrainean.

Şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut la rândul său, într-o postare tot pe reţeaua socială X, că acest atac „rusesc deliberat (...) este un atac nu doar la adresa noastră, ci şi la adresa relaţiilor noastre şi a securităţii energetic”.

Ministrul ucrainean al energiei a declarat presei că deocamdată "avariile sunt dificil de evaluat" în urma atacului rusesc care, conform presei, a afectat un depozit de petrol sau de produse petroliere al companiei SOCAR în regiunea Odesa. Un alt depozit al acestei companii a fost lovit pe 8 august în urma unui atac cu drone ruseşti.

În acest timp, Ungaria şi Slovacia au anunţat luni că aprovizionarea lor cu petrol rusesc prin conducta Drujba a fost oprită în urma unui atac ucrainean asupra acestei conducte.

