Ucraina a efectuat o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii militare ruse din Crimeea ocupată, regiunea Zaporoje și pe teritoriul rus în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, folosind mai multe tipuri de arme cu rază lungă de acțiune produse intern, inclusiv rachete Flamingo și Bars, a raportat Statul Major al Ucrainei, citat de Kyiv Independent.

Conform raportului, forțele de apărare ucrainene au lovit „câteva zeci” de ținte, ca parte a eforturilor de a afecta capacitățile militare, logistice și economice ale Rusiei.

„Pentru a efectua atacuri complexe, Ucraina folosește drone de atac, muniții și diverse tipuri de rachete. Noaptea trecută, au fost lansate mai multe sisteme de atac cu rază lungă de acțiune, inclusiv Flamingo, Bars și Liutîi (drone), dezvoltate pe plan intern”, se arată în raport.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Flamingo este o rachetă produsă intern, care a fost descrisă de președintele Zelenski ca fiind „cea mai de succes” rachetă pe care o are în prezent Ucraina. Are o rază de acțiune declarată de 3.000 de kilometri (1.864 mile) și o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme.

În Crimeea ocupată, armele ucrainene au lovit depozitul de petrol Morskoi Neftianoi Terminal, o parcare de elicoptere și locații unde forțele ruse depozitează și pregătesc drone la aerodromul Kirovske, precum și o stație radar de apărare aeriană lângă Ievpatoriia.

În regiunea Zaporoje ocupată, forțele ucrainene au vizat un depozit de petrol lângă Berdiansk și posturile de comandă avansate ale Armatei a 5-a combinate a Rusiei și ale Diviziei 127 de pușcași motorizați.

Statul Major General a adăugat că atacurile ucrainene au lovit și mai multe locuri în Rusia, amploarea pagubelor fiind încă în curs de evaluare.

Anterior, pe 13 noiembrie, autoritățile locale din orașul Oriol din Rusia au raportat explozii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Canalele locale Telegram au postat videoclipuri care arată explozii puternice și resturi căzând în zone rezidențiale. Nu au fost confirmate victime.

În timp ce președintele Volodimir Zelenski a lăudat Flamingo ca fiind cea mai „de succes” rachetă din arsenalul Ucrainei în august, producătorul rachetei fabricate pe plan intern, o companie de drone de atac profund numită Fire Point, este implicată într-o controversă.

Biroul Național Anticorupție (NABU) a anchetat Fire Point din cauza suspiciunilor că ar fi umflat valoarea componentelor sau numărul de drone livrate armatei, sau ambele, au declarat surse care au informații despre anchetă, printre care se numără actuali și foști oficiali guvernamentali și reprezentanți ai industriei, pentru Kyiv Independent în august.

Producția de arme a fost păstrată la secret în timpul războiului, ceea ce a îngreunat investigațiile independente pentru a examina fluxurile de bani.

Fire Point a confirmat pentru Kyiv Independent că ancheta există, dar a negat acuzațiile, minimizând importanța acestora.

Editor : M.C