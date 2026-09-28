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Kievul declară că un grup rusesc de sabotaj a folosit, în timpul retragerii, civili ucraineni drept scut uman

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Andrii Sibiga profimedia
Andrii Sîbiga. Foto: Profimedia
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Corpul Hartia al Gărzii Naţionale a Ucrainei şi ministrul de externe al ţării, Andrii Sîbiga, au declarat luni că trupe militare ruse au răpit în 27 septembrie nouă civili ucraineni pentru a-i folosi în calitate de scuturi umane în timpul retragerii lor spre teritoriul ocupat, după o operaţiune de sabotaj pe frontul de la Kupiansk (nord-estul Ucrainei), relatează EFE.

Potrivit afirmaţiilor Corpului Hartia pe reţelele sociale, unde a fost postată de asemenea o înregistrare video filmată cu o dronă care prezintă secvenţe ale retragerii, presupuşi membri ai grupului de sabotaj rusesc îmbrăcaţi în civil i-au forţat pe ucrainenii sechestraţi să-i însoţească de la Kupiansk până la intrarea în conducta de gaz din zonă, pe care o folosesc pentru a ajunge în acel oraş fără a fi detectaţi sau eliminaţi de dronele ucrainene.

În această înregistrare video se pot vedea civili intrând într-o gaura care duce la conducta de gaze, în timp ce cel puţin două persoane în uniformă militară le dau instrucţiuni. Una dintre ele pare să-i filmeze cu un telefon mobil. Militarii ucraineni bănuiesc că ruşii ar putea prezenta această acţiune drept o evacuare umanitară de civili. Ucrainenii sechestraţi au fost obligaţi să treacă prin conductă în zona ocupată.

Conducta de gaze are aproximativ 10 kilometri lungime şi trebuie parcursă pe întuneric, potrivit Corpului Hartia, notează EFE, citată de Agerpres.

Amestecaţi cu presupuşii soldaţi în civil, printre ucrainenii sechestraţi erau persoane în vârstă, un copil care purta un steag alb şi o persoană în cârje.

„Fiecare dintre acţiunile din acest videoclip reprezintă o crimă de război”, se afirmă în mesajul publicat de Corpul Hartia ucrainean, care spune că nu a deschis focul asupra grupului rusesc de sabotaj, deşi l-a detectat cu dronele, pentru a nu lovi civilii.

Ministrul de externe ucrainean a distribuit pe X videoclipul şi sesizarea Corpului Hartia. „Aceste fapte constituie încălcări grave ale dreptului internaţional umanitar şi trebuie documentate şi investigate în mod corespunzător pentru ca cei responsabili să răspundă pentru ele”, subliniază Sîbiga. 

Editor : Liviu Cojan

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