Kievul dezminte informațiile despre mutarea ambasadelor occidentale în Liov sau Polonia: „Nu am primit nicio solicitare”

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei (MAE) a dezmințit informațiile potrivit cărora ambasadele occidentale ar elabora planuri de urgență pentru mutarea personalului diplomatic de la Kiev la Liov sau în estul Poloniei. Purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tykhyi, a subliniat că procedurile standard prevăd notificarea prealabilă a autorităților și a precizat că nicio misiune diplomatică străină nu a transmis o solicitare privind relocarea. Reacția vine după informații publicate de The Guardian, în contextul intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii capitalei ucrainene, potrivit Kyiv Post.

Răspunzând întrebărilor presei, Tykhyi a declarat că misiunile diplomatice străine nu au comunicat nicio intenție de a-și muta activitatea din capitală și a reiterat că eventualele relocări ale personalului diplomatic sunt reglementate de proceduri internaționale.

„Dacă vreo misiune diplomatică intenționează să se mute, ne informează în prealabil, așa cum prevăd procedurile standard”, a declarat Tykhyi, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării. „Până vineri seară, nu am primit nicio astfel de solicitare sau notificare din partea corpului diplomatic străin.”

Precizările ministerului au venit după ce The Guardian a publicat un articol în care cita diplomați occidentali de rang înalt, sub protecția anonimatului, potrivit cărora ar fi elaborate planuri de urgență pentru mutarea personalului ambasadelor la Liov sau în estul Poloniei, în cazul în care Rusia ar începe să vizeze în mod deliberat misiunile diplomatice străine din capitală.

Diplomații occidentali citați în articol au precizat că misiunile diplomatice își mențin public angajamentul de a rămâne la Kiev, fiind conștiente că o evacuare ar reprezenta o victorie propagandistică pentru Kremlin și ar putea crea la nivel internațional impresia că aliații abandonează Ucraina.

Un diplomat occidental de rang înalt a avertizat însă că „situația se deteriorează, în mod evident, rapid”, susținând că Moscova încearcă „să înghețe Kievul, să-l arunce înapoi în Epoca de Piatră” prin bombardamente intense înainte de venirea iernii.

În pofida presiunii tot mai mari asupra orașului și a alertelor aeriene repetate, statele occidentale și-au menținut activitatea diplomatică la Kiev.

Într-o avertizare de călătorie actualizată la 28 august, Departamentul de Stat al SUA a menținut pentru Ucraina nivelul 4, „Nu călătoriți”, din cauza ostilităților în desfășurare și a atacurilor repetate ale Rusiei cu rachete și drone inclusiv asupra regiunilor aflate departe de linia frontului.

Departamentul de Stat a precizat însă în mod explicit că Ambasada SUA la Kiev rămâne deschisă, dispune de personal și este pe deplin operațională.

Editor : Ș.A.