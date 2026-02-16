Live TV

Kievul fabrică 100.000 de drone Baba Iaga pe an. Cât costă și ce știe să facă cel mai popular sistem aerian fără pilot din Ucraina

Drona Baba Iaga, produs de compania SkyFall, este în acest moment cel mai popular sistem aerian fără pilot fabricat de ucraineni.

Numele nu este ales întâmplător. Baba Iaga este o figură centrală și ambiguă în mitologia slavă, reprezentată ca o vrăjitoare bătrână și înfricoșătoare, echivalentul Babei Cloanța din folclorul românesc. Drona mai poartă și numele de „Vampir” (nume de cod pentru piața occidentală).

Până în prezent, producătorul ucrainean de drone SkyFall a atins o rată de producție anuală de 100.000 de astfel de drone. Această informație a fost dezvăluită de un reprezentant al companiei într-o convorbire cu jurnaliștii de la Ukrainska Pravda.

Pe baza cifrelor anunțate, compania produce în prezent, în medie, peste 8.300 de drone bombardier Baba Iaga pe lună, comparativ cu rata de producție anterioară de 50.000 de unități pe an (peste 4.150 pe lună).

Compania subliniază că versiunea actuală a Vampir depășește semnificativ variantele inițiale în ceea ce privește toți parametrii de performanță. Cel mai important, SkyFall intenționează să facă drona complet ucraineană în ceea ce privește componentele sale până la sfârșitul anului.

„Vampir non-China”

În prezent, o serie de componente Baba Iaga sunt deja fabricate în Ucraina și există o versiune „Vampir non-China” care nu conține piese fabricate în China. În același timp, SkyFall se confruntă cu două provocări cheie: extinderea producției în serie și dezvoltarea propriului sistem de camere (există deja un prototip).

Costul unei singure drone a scăzut, de asemenea. Inițial, prețul unei drone Vampire era de până la 20.000 de dolari (în funcție de configurație), iar acum costă mai puțin de jumătate din această sumă — aproximativ 8.500 de dolari pe unitate.

Reduceri semnificative ale prețului vor fi, desigur, mai dificil de realizat, deoarece SkyFall continuă să îmbunătățească bombardierul Vampir/Baba Iaga. Printre alte eforturi, o echipă dedicată de cercetare și dezvoltare dezvoltă soluții de protecție pentru dronă, inclusiv anumite caracteristici ținute secret, care se așteaptă să devină o „surpriză” neplăcută pentru inamic.

Astăzi, Vampir este considerat cel mai popular și unul dintre cele mai eficiente drone bombardier din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Drona poate transporta până la 15 kg de încărcătură utilă, are o rază de comunicație de 45 km și atinge viteze de până la 80 km/h.

