În ciuda limitărilor de viteză încă neexplicate impuse Ucrainei de rețeaua de sateliți Starshield luna trecută, Kievul insistă pentru reînnoirea acordului cu guvernul SUA, care urmează să expire la jumătatea anului 2027. Denys Sienik, ambasadorul adjunct al Ucrainei la Washington, a făcut o serie de declarații cu privire la contractul cu guvernul SUA pentru accesul la Starshield - versiunea militară a rețelei de sateliți Starlink a lui Elon Musk. Având în vedere că urmează să expire contractul pentru acest sistem la jumătatea anului 2027, Sienik a declarat că Kievul insistă pentru începerea negocierilor privind noile condiții de utilizare continuă a sistemului, scrie Kyiv Post.

„Contractul pentru Starshield expiră anul viitor. Și înțelegem că este nevoie de timp pentru a negocia unul nou”, a spus Sienik. „Acum este, de fapt, momentul potrivit.”

Armata ucraineană căuta posibile alternative în urma limitărilor neașteptate de viteză din luna trecută, care au afectat direct operațiunile cu drone și cele de combatere a dronelor.

Adresându-se jurnaliștilor joi, în cadrul unui mic dejun organizat de Defense Writers Group, Sienik a declarat că Kievul nu a primit o explicație satisfăcătoare cu privire la motivul pentru care au fost impuse restricțiile, nici de la Casa Albă, Pentagon, nici de la SpaceX. Potrivit acestuia, „nimeni nu a oferit răspunsuri”.

Cu toate acestea, „vestea bună este că problema a fost rezolvată, iar armata noastră își poate continua activitatea… Ne dorim o altă situație de acest gen? Cu siguranță că nu”, a adăugat Sienik.

„În acest moment, suntem pe cale să începem” acele negocieri cu Washingtonul, mai precis cu liderii din cadrul Pentagonului, a spus el, adăugând: „Sper că contractul va fi semnat, că termenii de referință vor fi negociați, că vom avea finanțare și că vom putea să ne apărăm.”

Adoptarea sistemului Starlink/Starshield de către Ucraina

Deși câțiva pasionați de tehnologie din Ucraina au achiziționat și au experimentat terminale individuale Starlink încă din decembrie 2021, Ucraina nu a început să utilizeze oficial sistemul decât la scurt timp după invazia lansată de Rusia în februarie 2022. Acest lucru a urmat unui atac cibernetic masiv asupra rețelei existente de comunicații prin satelit KA-SAT ViaSat a Ucrainei.

La câteva zile după ce ministrul ucrainean al Transformării Digitale i-a solicitat lui Musk să activeze serviciul deasupra Ucrainei, serviciul a fost activat, iar primele livrări de terminale Starlink au sosit și au fost instalate pe teren. Acesta a asigurat conectivitate la internet pentru forțele ucrainene prin intermediul sateliților SpaceX aflați pe orbita joasă a Pământului.

În decembrie 2024, armata ucraineană a început să-și transfere comunicațiile și controlul dronelor către sistemul Starshield.

Potrivit Atlantic News, SUA au acceptat utilizarea versiunii criptate militar a serviciului comercial Starlink, deoarece aceasta oferea Pentagonului un control operațional sporit asupra modului în care era folosit de Ucraina. La rândul său, acest lucru a permis forțelor ucrainene să lanseze mai eficient atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune și să-și consolideze apărarea aeriană.

De ce au impus SUA restricții asupra Starshield?

După cum au relatat revista TIME și alte surse, forțele ucrainene au raportat pe 14 octombrie că și-au pierdut parțial accesul la Starshield și se confruntau cu restricții de viteză impuse fără avertisment, ceea ce a îngreunat desfășurarea operațiunilor.

Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier pe probleme de tehnologie militară al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că restricțiile au dus la „eșecul” misiunilor militare în curs, fapt pe care l-a considerat „legat de situația politică actuală”.

Presa americană a relatat că, aproximativ în perioada în care au fost instituite restricțiile, președintele SUA Donald Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin privind importul de motorină din Rusia și a avertizat Ucraina să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Moscova.

Acest lucru a generat semne de întrebare cu privire la ce s-a schimbat și de ce a fost afectat sistemul Starshield: a fost o defecțiune tehnică sau cineva din cadrul guvernului SUA sau Elon Musk a dat ordinul de a restricționa utilizarea acestuia de către Kiev?

Unii comentatori au sugerat că Musk a fost cel care a inițiat „încetinirea”, în ciuda afirmațiilor sale că Starshield este controlat exclusiv de guvernul SUA.

Într-un interviu acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, Zelenski a sugerat că problemele cu care se confruntau forțele sale în legătură cu Starlink, alături de scăderea volumului de informații furnizate de SUA, aveau motivații politice, înainte de a adăuga ulterior că speră ca incidentul să fi fost doar o „greșeală” provocată de „o problemă tehnică majoră” la SpaceX.