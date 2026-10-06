Kievul introduce măsuri de restricţionare a alimentării cu electricitate. Curentul, întrerupt zilnic mai multe ore

Măsuri de restricţie a furnizării de electricitate au fost instituite la Kiev, a anunţat marţi operatorul ucrainean DTEK, după atacuri ruseşti masive asupra infrastructurilor energetice, relatează AFP.

„Capitala trece prin pene de curent de stabilizare programate”, a anunţat operatorul pe Telegram, precizând că răspunde la cererea companiei naţionale de electricitate Ukrenergo.

„Dacă veţi consuma electricitate într-un mod responsabil, acest lucru va contribui la reducerea încărcării din reţea şi la evitarea sistării alimentării cu curent electric de urgenţă”, a precizat societatea pe site-ul său de internet.

Întreruperile programate vor începe la ora locală 15.00 (12.00 GMT) şi vor dura până la sfârşitul zilei, potrivit furnizorului, notează AFP, citată de Agerpres.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, Moscova vizează cu regularitate infrastructurile energetice ale ţării, constrângându-i pe operatori să introducă calendare pentru suspendarea programată a furnizării.

La sfârşitul lui septembrie, lovituri masive asupra acestei infrastructuri au dus la introducerea de întreruperi programate ale furnizării, ridicate după două zile.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat săptămâna trecută că oraşul-capitală se află „într-o situaţie dramatică” din cauza loviturilor ruseşti nesfârşite, acuzând Moscova că vrea să distrugă oraşul.

Ucraina se teme de repetarea scenariului de iarna trecută, când Rusia a bombardat susţinut infrastructurile energetice ale ţării, aruncând mii de oameni în frig şi întuneric, comentează France Presse.

Editor : Liviu Cojan