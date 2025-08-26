Kievul recunoaște în premieră că trupele ruse au pătruns într-o nouă regiune a Ucrainei. „Da, au intrat, luptele continuă”

Live TV

Ukrainian Artillery Brigade Shoots American M777 Cannon On Russian Position
Militar ucrainean pe frontul din zona Donețk, imagine de arhivă.

Kievul a recunoscut marţi pentru prima dată că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, situată în sud-estul Ucrainei, unde Moscova a anunţat încă din iulie că trupele sale au avansat în această zonă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Da, au intrat” în acest teritoriu, unde „luptele continuă în prezent”, a declarat pentru Viktor Tregubov, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene.

Kievul a negat anterior orice avans al trupelor ruse în această regiune.

Rusia a cucerit două sate în regiunea Dnipropetrovsk, a anunţat marţi site-ul de analiză militară DeepState, apropiat de armata ucraineană, în timp ce trupele Kremlinului îşi intensifică ofensiva pe fondul stagnării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului, relatează Reuters.

Trupele ruse ocupă în prezent satele Zaporizke şi Novoheorhiivka, potrivit DeepState. Ministerul rus al Apărării raportase anterior cucerirea celor două sate.

Armata ucraineana a respins însă marţi informaţiile conform cărora trupele ruse ar fi ocupat cele două sate, informaţii pe care le-a numit false.

„Ruşii au intrat (acolo) şi încearcă să creeze o breşă”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Tregubov, pentru Reuters, referindu-se la Zaporizke şi Novoheorhiivka.

„Forţele noastre luptă pentru a-şi menţine poziţiile”, a mai spus el.

Forţele ruse au anunţat în iulie că au cucerit un prim sat în regiunea Dnipropetrovsk, care nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Rusia le-a revendicat ca fiind teritoriul său.

O hartă publicată de DeepState arată cel puţin alte două sate din Dnipropetrovsk care fie sunt ocupate, fie sunt un loc unde se desfăşoară lupte, zone relativ mici în regiunea de peste 31.000 de kilometri pătraţi.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins anterior importanţa avansului Rusiei în regiune, descriindu-l luna trecută ca având drept scop obţinerea unei „victorii mediatice”.

