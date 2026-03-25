Live TV

Kievul se pregătește pentru prelungirea războiului. Plan de lucru în cazul în care Ucraina va trebui să lupte „încă trei ani”

Data publicării:
Uniformă armata ucraineană
Foto: Profimedia

Potrivit surselor Ukrainska Pravda, președintele Volodimir Zelenski l-a însărcinat pe Andrii Motovilovets, primul adjunct al șefului fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, să pregătească un plan privind modul în care ar trebui să funcționeze parlamentul în cazul în care Ucraina va trebui să lupte încă trei ani.

„Înțelegem că negocierile trilaterale vor fi cel mai probabil suspendate, deoarece niciuna dintre părți nu este pregătită să facă concesii. Prin urmare, trebuie să pregătim un plan privind funcționarea actualului parlament pentru încă un an, doi sau trei ani. Andrii Motovilovets lucrează la acest lucru. El nu este limitat de un termen, dar elaborează activ planul.”, a declarat unul dintre liderii partidului „Slujitorul Poporului”.

Potrivit surselor Ukrainska Pravda din cadrul fracțiunii „Slujitorul Poporului”, în prezent au loc discuții cu privire la condițiile în care fracțiunea ar putea funcționa pe termen lung.

Autoritățile lucrează, de asemenea, la îmbunătățirea coordonării între diferite centre de influență – guvernul și Biroul Președintelui.

Un reprezentant al echipei lui Zelenski a declarat că, după plecarea lui Andrii Iermak din Biroul Președintelui, au existat „mai puține intrigi și mai multă muncă” în cooperarea dintre biroul prezidențial și parlament.

SUA, împreună cu Rusia, exercită presiuni asupra Ucrainei în legătură cu retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk. Potrivit unor surse, dacă nu se înregistrează progrese, Washingtonul s-ar putea retrage din negocieri și și-ar putea îndrepta atenția către operațiunile militare din Iran.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum l-a păcălit George Copos pe Traian Băsescu. „Genial”
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
De ce au decis, de fapt, turcii să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Va fi infern! Cea mai...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Pot fi folosite mesajele de pe WhatsApp, Instagram sau Facebook în instanţă ca probă? Explicaţia clară a...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Fondul de pensii al unui român a scăzut cu 700 lei în 14 zile. Cum afectează războiul pilonul 2 de pensii?
Digi FM
Primele imagini cu Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump. Ce discurs a ținut partenera...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...