Potrivit surselor Ukrainska Pravda, președintele Volodimir Zelenski l-a însărcinat pe Andrii Motovilovets, primul adjunct al șefului fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, să pregătească un plan privind modul în care ar trebui să funcționeze parlamentul în cazul în care Ucraina va trebui să lupte încă trei ani.

„Înțelegem că negocierile trilaterale vor fi cel mai probabil suspendate, deoarece niciuna dintre părți nu este pregătită să facă concesii. Prin urmare, trebuie să pregătim un plan privind funcționarea actualului parlament pentru încă un an, doi sau trei ani. Andrii Motovilovets lucrează la acest lucru. El nu este limitat de un termen, dar elaborează activ planul.”, a declarat unul dintre liderii partidului „Slujitorul Poporului”.

Potrivit surselor Ukrainska Pravda din cadrul fracțiunii „Slujitorul Poporului”, în prezent au loc discuții cu privire la condițiile în care fracțiunea ar putea funcționa pe termen lung.

Autoritățile lucrează, de asemenea, la îmbunătățirea coordonării între diferite centre de influență – guvernul și Biroul Președintelui.

Un reprezentant al echipei lui Zelenski a declarat că, după plecarea lui Andrii Iermak din Biroul Președintelui, au existat „mai puține intrigi și mai multă muncă” în cooperarea dintre biroul prezidențial și parlament.

SUA, împreună cu Rusia, exercită presiuni asupra Ucrainei în legătură cu retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk. Potrivit unor surse, dacă nu se înregistrează progrese, Washingtonul s-ar putea retrage din negocieri și și-ar putea îndrepta atenția către operațiunile militare din Iran.

