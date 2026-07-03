Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură zi conțineau 35.000 de componente străine

Dronele și rachetele lansate de Rusia spre Ucraina în noaptea de miercuri spre joi, în unul dintre cele mai ample atacuri de până acum, conțineau nu mai puțin de 35.000 de componente fabricate în străinătate, a declarat comisarul prezidențial al Ucrainei pentru politica sancțiunilor, Vladislav Vlasiuk. El a îndemnat producătorii și guvernele străine să înăsprească controalele la export, susținând că Rusia continuă să obțină tehnologii critice prin intermediul lanțurilor de aprovizionare, în ciuda sancțiunilor existente.

Atacul cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții de miercuri spre joi a implicat aproximativ 35.000 de componente fabricate în străinătate, a declarat joi Vladislav Vlasiuk, potrivit Kyiv Post.

Conform unei postări pe Facebook a lui Vlasiuk, componentele găsite în dronele și rachetele utilizate în timpul atacului din timpul nopții erau în mare parte produse cu dublă utilizare sau produse civile fabricate de companii din întreaga lume, înainte de a fi deturnate către Rusia prin rețele intermediare de achiziții.

„În spatele fiecărui astfel de atac nu se află doar complexul militar-industrial al Rusiei”, a scris Vlasiuk.

„Aceste drone și rachete conțin 35.000 de componente străine.”

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El a precizat că printre aceste piese se numără produse fabricate de companii precum Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba și Raspberry Pi, precum și de producători chinezi.

Potrivit lui Vlasiuk, Rusia achiziționează componentele prin intermediul unor rețele de intermediari, înainte ca acestea să fie livrate în cele din urmă întreprinderilor ruse din domeniul apărării, pentru a fi utilizate în producția de rachete și drone.

Ucraina cere controale mai stricte asupra exporturilor

Vladislav Vlasiuk a îndemnat atât producătorii, cât și guvernele străine să întărească supravegherea lanțurilor de aprovizionare, argumentând că descoperirile repetate de componente fabricate în străinătate în armamentul rusesc ar trebui să determine adoptarea unor măsuri mai stricte de control al exporturilor.

„Dacă zeci de mii dintre componentele dumneavoastră sunt găsite în mod regulat în rachetele și dronele rusești, acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a vă revizui sistemele de control, canalele de distribuție și colaborarea cu clienții cu risc ridicat”, a spus Vlasiuk.

Responsabilul cu sancțiunile a recunoscut că restricțiile internaționale au redus deja accesul Rusiei la o serie de tehnologii critice, dar a afirmat că măsurile actuale rămân insuficiente.

„Observăm rezultate pozitive ale sancțiunilor și ale controalelor la export. Rusia nu mai poate obține multe componente. Dar acest lucru încă nu este suficient”, a mai arătat Vlasiuk.

El a avertizat că, atâta timp cât Rusia continuă să se aprovizioneze cu mii de componente critice fabricate în străinătate, va păstra capacitatea de a produce rachete și drone utilizate în atacurile aproape nocturne asupra orașelor ucrainene.

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din timpul războiului, lansând 570 de arme aeriene, inclusiv 496 de drone și 74 de rachete, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Oficialii ucraineni au declarat că atacul a provocat moartea a cel puțin 25 de persoane și rănirea a mai mult de 50 de persoane.

Editor : B.P.