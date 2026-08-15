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Kim a lăudat „isprăvile martirilor armatei sovietice”. Putin: Rusia şi Coreea de Nord fac eforturi coordonate în domeniul securităţii

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kim jong in genunchi cu floare la un monument sovietic
Kim Jong-un aduce un omagiu soldaților sovietici la Turnul Eliberării din Phenian, evocând „isprăvile martirilor armatei sovietice”. Foto: Profimedia
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Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului nord-coreean Kim Jong-un că Moscova şi Phenianul cooperează în toate domeniile şi îşi coordonează eforturile pentru a asigura securitatea şi stabilitatea regională, a relatat sâmbătă agenţia de stat nord-coreeană KCNA. În același timp, liderul de la Phenian a evocat „isprăvile martirilor armatei sovietice”, cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominaţia colonială japoneză.

Vladimir Putin a declarat într-un mesaj adresat lui Kim Jong Un, cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominaţia colonială japoneză, că este încrezător că Rusia şi Coreea de Nord vor continua „activitatea comună constructivă” în problemele bilaterale şi internaţionale, a relatat KCNA, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Kim a vizitat vineri Turnul Eliberării din Phenian pentru a aduce un omagiu soldaţilor sovietici care au luptat împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial, potrivit KCNA.

Pe o coroană de flori depusă la turn, în numele lui Kim, scria: „Nu uităm isprăvile martirilor armatei sovietice”.

Kim a declarat că moştenirea legăturilor de sânge şi a prieteniei de luptă dintre cele două ţări a devenit o piatră de temelie a relaţiilor lor în creştere, potrivit KCNA.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev i-a transmis, de asemenea, salutări lui Kim, a anunţat KCNA.

Mesajele şi vizita lui Kim subliniază aprofundarea legăturilor dintre Moscova şi Phenian, care au stârnit îngrijorare internaţională cu privire la sprijinul acordat de Coreea de Nord războiului Rusiei în Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că Rusia foloseşte rachete nord-coreene împotriva Ucrainei, a acuzat Phenianul că „furnizează Moscovei rachete şi muniţie” şi că a promis mai multe trupe pentru efortul de război.

Analişti apreciază că Phenianul încearcă să prezinte Asia de Nord-Est ca o competiţie între blocuri rivale pentru a-şi justifica programele de armament şi a consolida sprijinul primit din partea Beijingului şi a Moscovei.

Editor : B.P.

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