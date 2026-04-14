Kim Jong Un a asistat la lansarea de rachete de croazieră și anti-navă. „Mesaj direct pentru Washington”

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la teste cu rachete de croazieră şi rachete antinavă lansate de pe un distrugător al Marinei nord-coreene, a relatat marţi presa de stat nord-coreeană.

Testele au avut loc duminică, potrivit agenţiei oficiale KCNA, şi au fost cele mai recente dintr-o serie de lansări de rachete, relatează agențile internaționale de presă citate de Agerpres.

Rachetele au urmat „traiectorii de zbor definite deasupra Mării de Vest a Coreei şi şi-au lovit ţintele cu o precizie extremă”, a relatat KCNA, referindu-se la Marea Galbenă.

Testele au fost efectuate de pe Choe Hyon, unul dintre cele două distrugătoare nord-coreene de 5.000 de tone puse în funcţiune anul trecut.

Kim Jong Un „şi-a exprimat marea satisfacţie faţă de consolidarea capacităţii operaţionale strategice a armatei noastre", a relatat KCNA.

El a reiterat că o consolidare a forţei de descurajare nucleară a Coreei de Nord este „cea mai importantă sarcină".

El a inspectat Chloe Hyon şi nave similare de mai multe ori de luna trecută. Mulţi analişti consideră că testele cu rachete sunt destinate să demonstreze Statelor Unite că un potenţial conflict cu Coreea de Nord ar fi foarte diferit de războiul actual din Orientul Mijlociu.

Aceste lansări de rachete sunt „un mesaj direct către Washington care indică faptul că Coreea de Nord poate paraliza efectiv o flotă de nave şi portavioane americane în timp de război", a declarat Lim Eul-chul de la Institutul pentru Studii privind Orientul Îndepărtat de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

„O diferenţă izbitoare faţă de Iran este că rachetele sale de croazieră antinavă sunt concepute pentru a transporta focoase nucleare tactice", a adăugat el.

