Kim Jong-un a rămas fără unul dintre principalii săi consilieri. Kim Chang-son, șeful său de protocol, a murit

Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a decedat, a relatat vineri agenţia de ştiri de stat nord-coreeană KCNA.

Liderul nord-coreean a trimis joi o coroană de flori care va fi depusă lângă sicriu şi a transmis „sincere condoleanţe” la moartea consilierului său, a precizat agenţia, potrivit Agerpres.

Kim Chang-son a fost de facto şef de cabinet al liderului nord-coreean şi a apărut frecvent alături de acesta la summiturile internaţionale, cum ar fi cele cu preşedintele american Donald Trump în Singapore (2018) şi Vietnam (2019), a relatat agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap.

De asemenea, el a deţinut o funcţie guvernamentală cheie în timpul mandatului fostului lider nord-coreean Kim Jong-il, tatăl actualului lider.

Potrivit KCNA, Kim Chang-son „şi-a adus o contribuţie deosebită la menţinerea prestigiului” Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord (WPK) „cu onestitatea şi sinceritatea sa neclintite”.

Agenţia nu a oferit detalii despre cauza sau data morţii sale.

