Kim Jong Un a vizitat şantierul unei noi baze navale din Coreea de Nord. O „întreprindere centrală crucială"

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat o nouă bază navală aflată în construcţie pe coasta de est a ţării, a relatat joi presa de stat, numind proiectul o „întreprindere centrală crucială" pentru securitatea maritimă.

Săptămâna trecută, Kim a susţinut că ţara sa construieşte o navă cu capacităţi de luptă, în special nucleare, „pe care nicio altă ţară din lume nu o are", relatează AFP, citată de Agerpres.

Coreea de Nord îşi modernizează rapid marina. Ţara a lansat deja două distrugătoare de 5.000 de tone în 2025 şi intenţionează să dezvolte o clasă de 10.000 de tone. Kim Jong Un s-a angajat, de asemenea, să echipeze flota cu arme nucleare.

El „a dat instrucţiuni cu privire la amplasamentul unei importante baze navale de pe coasta de est, a cărei construcţie este accelerată în baza deciziilor" luate miercuri de Partidul Muncitorilor, a relatat agenţia oficială de ştiri KCNA.

„Construcţia bazei navale moderne este o întreprindere centrală crucială, direct legată de securitatea statului nostru şi de apărarea suveranităţii sale maritime de la A la Z", a declarat liderul, citat de KCNA.

Fotografiile publicate de agenţie îl arată pe Kim Jong Un plimbându-se pe şantierul de construcţie de pe litoral, însoţit de oficiali ai marinei.

Niciun alt detaliu nu a fost oferit cu privire la localizarea sau dimensiunea acestei noi baze.

Phenianul a efectuat luni noi teste cu torpile, menite să echipeze marina sa începând cu 2027, conform KCNA.

Editor : M.B.