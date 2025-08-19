Live TV

Kim Jong Un anunță o „expansiune accelerată a nuclearizării” Coreei de Nord. „Dușmanii să se teamă”

Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un
Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a acuzat Coreea de Sud şi Statele Unite că îşi manifestă „voinţa de a începe un război” prin manevrele lor militare comune şi a promis o expansiune rapidă a arsenalului nuclear al ţării sale, a relatat marţi agenţia de stat KCNA.

Declaraţiile au fost făcute în timpul inspecţiei de luni a distrugătorului de 5.000 de tone Choe Hyon, primul de acest tip dezvoltat de Phenian, liderul nord-coreean supervizând testul integrat al sistemelor de arme şi instruire a marinarilor, conform agenţiei citate de Agerpres.

Pe şantierul naval de la Nampo, în provincia Pyongan de Sud, situat la aproximativ 70 de kilometri de capitala nord-coreeană, Kim a declarat că exerciţiile militare Ulchi Freedom Shield (UFS), începute duminică de Seul şi Washington, dezvăluie în mod deschis postura lor mai ostilă şi confruntaţională faţă de Phenian.

„Legătura militară intensificată între Statele Unite şi Coreea de Sud şi demonstraţiile lor de forţă sunt cea mai evidentă manifestare a voinţei lor de a iniţia un război şi sursa distrugerii mediului de pace şi securitate din regiune”, a susținut el, adăugând că situaţia impune „o expansiune accelerată a nuclearizării”.

„Cea mai de încredere şi fermă modalitate de a controla şi menţine mediul de securitate al regiunii şi de a apăra ferm suveranitatea şi securitatea Coreei de Nord este pur şi simplu ca duşmanii să se teamă de Coreea de Nord”, a afirmat Kim Jong Un.

Dezvoltarea distrugătoarelor din această clasă nu a fost lipsită de neplăceri. În mai, un distrugător de acelaşi tip s-a răsturnat în timpul lansării, un episod jenant pentru regimul nord-coreean. După ce a fost reparat, el a fost relansat în iunie sub numele de Kang Kon, iar regimul a anunţat că intenţionează să extindă seria cu încă două până în 2026.

La evenimentul de luni, Kim a fost informat despre construcţia unei a treia nave din aceeaşi clasă la şantierul naval din Nampo, a indicat KCNA.

Manevrele UFS, care se vor desfăşura până pe 28 august, includ simulări de comandă, exerciţii cu foc real şi antrenamente de apărare civilă.

Coreea de Nord consideră aceste manevre teste de invazie, în timp ce aliaţii susţin că ele sunt de natură defensivă.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a transmis vineri, cu ocazia aniversării Zilei Eliberării, un mesaj conciliant, promiţând revenirea la acordul militar din 2018. Phenianul a închis însă uşa dialogului cu Seulul şi, de asemenea, susţine că va lua în considerare conversaţiile cu Washingtonul doar dacă se elimină denuclearizarea de pe agendă.

