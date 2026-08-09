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Kim Jong Un are mai mulți bani ca niciodată. Cât a câștigat din războiul Rusiei împotriva Ucrainei (Bloomberg)

Data publicării:
China Parade
În această fotografie furnizată de guvernul nord-coreean, liderul nord-coreean Kim Jong Un (dreapta) și președintele rus Vladimir Putin discută în interiorul unui autoturism în timp ce se deplasează prin Beijing, miercuri, 3 septembrie 2025 Foto KCNA / Profimedia
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Din articol
Cooperarea dintre Coreea de Nord și Rusia Capacitățile nucleare ale Coreei de Nord Coreea de Nord desfășoară o unitate de rachete în Rusia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un dispune în prezent de mai mulți bani decât în orice alt moment din cei 15 ani de când se află la putere. Veniturile acestuia au crescut brusc după începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Între 2022 și 2025, acesta a primit 22 de miliarde de dolari în valută străină, arată Bloomberg Economics.

„Coreea de Nord se află într-o poziție mai puternică decât în orice alt moment din ultimii 35 de ani”, afirmă Andrei Lankov, directorul firmei de consultanță Korea Risk Group.

Potrivit acestuia, veniturile din vânzările de arme către Rusia sunt ca și cum „ai câștiga la loterie”, în timp ce sprijinul reînnoit din partea președintelui chinez Xi Jinping echivalează cu o „pensie” sigură.

Potrivit Bloomberg, o parte semnificativă a veniturilor rămâne în afara Coreei de Nord, întrucât Kim Jong Un este exclus din sistemul bancar internațional, iar unele plăți se efectuează sub forma unor transferuri de bunuri și tehnologie.

Cooperarea dintre Coreea de Nord și Rusia

Când Vladimir Putin a lansat invazia asupra Ucrainei în 2022, i-a oferit lui Kim Jong-un o oportunitate neașteptată. Moscova a contactat Phenianul cu o cerere de furnizare de artilerie din era sovietică.

Rezervele interne ale Coreei de Nord au devenit o resursă valoroasă pe care Kim a reușit să o transforme în numerar, ajutor alimentar și tehnologie militară avansată.

Conform estimărilor serviciilor de informații ucrainene, până la sfârșitul anului 2025, Coreea de Nord furniza până la 50% din necesarul Rusiei de muniție de 122 mm și 152 mm.

Kim Jong Un a trimis, de asemenea, între 16.000 și 22.000 de militari în Rusia, în schimbul unei sume de aproximativ 2.000 de dolari pe lună pentru fiecare persoană.

„Cooperarea militară dintre Coreea de Nord și Rusia nu mai este doar o chestiune diplomatică sau de securitate”, a remarcat Kang Daesik, deputat al opoziției din Coreea de Sud.

Banca Coreei prevede că economia țării vecine va crește cu 3,5% în 2025, marcând al treilea an consecutiv de creștere economică, deși rata de creștere a fost ușor mai mică decât în 2024, când Coreea de Nord a înregistrat cele mai bune rezultate de la înăsprirea sancțiunilor.

În plus, China și-a moderat, de asemenea, poziția față de Coreea de Nord, ca urmare a aprofundării relațiilor sale cu Moscova. La o paradă militară organizată la Beijing în septembrie anul trecut, Kim Jong Un a stat alături de Xi Jinping și Vladimir Putin, demonstrând prietenia dintre puterile nucleare.

Capacitățile nucleare ale Coreei de Nord

Kim Jong Un a canalizat fluxurile de capital către o extindere rapidă a capacităților nucleare ale țării, arată publicația. În ultimii doi ani, țara a prezentat două distrugătoare de 5.000 de tone metrice  - cele mai mari nave de război din istoria sa.

Cel puțin una dintre aceste nave este echipată cu sistemul rus de apărare aeriană „Pantsir-M”, care costă aproximativ 20 de milioane de dolari.

Coreea de Nord a îmbunătățit, de asemenea, proiectarea rachetelor sale balistice și a dezvoltat propriile variante. Acest lucru îi oferă lui Kim Jong Un posibilitatea de a găsi o altă sursă de venituri - cumpărători de arme din afara Rusiei.

În același timp, Kim Jong Un stabilește legături mai strânse pentru a-și reduce dependența diplomatică de Rusia. În ultimul an, oficiali de rang înalt din Singapore, Indonezia, Belarus și Vietnam au vizitat Phenianul.

Coreea de Nord desfășoară o unitate de rachete în Rusia

Între timp, a început desfășurarea unei unități nord-coreene de rachete în vestul Rusiei.

Potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, citat de RBC Ukraine, în regiunea Voronej se formează o unitate care ar putea include aproximativ 90 de militari nord-coreeni și șase lansatoare echipate cu 120 de rachete balistice.

În același timp, Rusia a primit probabil un nou transport de rachete balistice din Coreea de Nord și a început să le utilizeze mai activ după o pauză de aproape un an.

Editor : C.L.B.

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