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„Kim Jong Un este extrem de obez”. Raport al spionajului sud-coreean despre starea de sănătate a liderului de la Phenian

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kim jong un a plecat din rusia
Kim Jong Un. FOTO: Profimedia Images
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Preşedintele nord-coreean Kim Jong Un este „extrem de obez”, dar nu prezintă semne că ar avea probleme medicale, a declarat miercuri un deputat sud-coreean, citând rapoarte ale serviciilor de informaţii privind starea de sănătate a liderului de la Phenian, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Sănătatea lui Kim Jong Un, care este fumător şi obez, şi posibilitatea morţii sale subite, reprezintă un subiect de interes având în vedere armele nucleare deţinute de Coreea de Nord şi tensiunile din regiune.

Liderul nord-coreean „este considerat extrem de obez, cântărind peste 140 de kilograme”, a declarat deputatul sud-coreean Youn Kun-young, citând date ale serviciilor de informaţii ale Seulului.

Deşi prezintă „un risc ridicat de boli cardiovasculare”, liderul nord-coreean nu a arătat că ar avea dificultăţi fizice, inclusiv în ceea ce priveşte urcatul rapid al scărilor, potrivit deputatului.

„Putem considera că nu există semne ale unor probleme de sănătate, având în vedere monitorizarea atentă realizată de echipa sa medicală personală”, a adăugat el.

Speculaţiile despre starea de sănătate a lui Kim au apărut în 2020, când acesta a dispărut timp de aproximativ 20 de zile.

Tatăl său, Kim Jong Il, şi bunicul său, Kim Il Sung, cărora le-a succedat la conducerea ţării, erau şi ei obezi şi fumători, şi ambii au murit în urma unor atacuri de cord.

Paul Smart, bucătar-şef la Hotelul Metropole din Hanoi, care a lucrat cu bucătarii personali ai lui Kim Jong Un în timpul summitului SUA-Coreea de Nord din 2019, a dezvăluit la acea vreme că liderul de la Phenian avea o înclinaţie pentru mâncărurile de lux, un contrast puternic cu penuria de alimente din ţara sa comunistă, izolată pe plan internaţional.

„Îi plac caviarul, homarul, produsele de înaltă calitate. Foie gras. Îi place foarte mult să se răsfeţe”, a spus bucătarul de la Metropole, povestind ceea ce i-au spus bucătarii liderului comunist.

Editor : C.L.B.

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