Kim Jong Un reafirmă apropierea de Rusia într-un mesaj pentru Putin. „Cooperarea va continua în toate sectoarele”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat relațiile tot mai strânse dintre Phenian și Moscova, într-un mesaj transmis președintelui rus Vladimir Putin cu ocazia aniversării eliberării Coreei de Nord de sub dominația colonială japoneză. Informația a fost publicată duminică de agenția de stat KCNA și este citată de Reuters.

Kim Jong Un a răspuns unui mesaj de felicitare transmis sâmbătă de Vladimir Putin, la 81 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Putin a afirmat că legăturile dintre Rusia și Coreea de Nord au fost consolidate în perioada în care soldații sovietici au luptat împotriva Japoniei și a subliniat că această cooperare va continua „în toate sectoarele”.

La rândul său, Kim Jong Un și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor dintre cele două țări, despre care a spus că „au dus mai departe istoria luptei comune pentru dreptate și prețioasele tradiții de prietenie”.

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Coreea de Nord sprijină Rusia în războiul din Ucraina

Relațiile dintre Phenian și Moscova s-au apropiat semnificativ după ce Coreea de Nord a început să trimită trupe și arme pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Este cea mai importantă implicare militară a Phenianului într-un conflict de la războiul din Coreea din anii 1950.

În acest context, nava rusească Pallada a ajuns sâmbătă în portul Wonsan, într-o vizită de bunăvoință organizată cu ocazia aniversării eliberării Coreei de Nord. Nava a fost întâmpinată de oficiali nord-coreeni și membri ai ambasadei Rusiei, potrivit KCNA.

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Zelenski acuză Phenianul că pregătește trimiterea a zeci de mii de soldați

AFP amintește că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent Coreea de Nord că se pregătește să trimită între 30.000 și 50.000 de soldați pentru a sprijini forțele ruse. Zelenski nu a precizat sursa acestor cifre și nici momentul în care ar urma să fie făcută o astfel de desfășurare.

Marți, liderul ucrainean a afirmat și că Rusia a efectuat atacuri letale cu rachete balistice nord-coreene.

Zelenski a cerut Coreei de Sud să coopereze cu Kievul, în special în ceea ce privește sistemele de apărare aeriană. Seulul nu a răspuns până acum solicitării.

Editor : Ana Petrescu