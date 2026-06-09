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Kim Jong Un şi Xi Jinping au convenit să consolideze relaţiile dintre cele două țări

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xi si kim jong planteaza un copac cu lopeti in mana
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele chinez Xi Jinping au convenit la Phenian să consolideze relaţiile bilaterale. Foto: Profimedia
Din articol
Relațiile China - Coreea de Nord Un „nou start istoric”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele chinez Xi Jinping au convenit să extindă cooperarea în domeniile politic, economic şi cultural în cadrul întrevederii de la Phenian care a deschis un nou capitol în relaţiile bilaterale, a informat marţi agenţia oficială de ştiri nord-coreeană KCNA.

În prima sa vizită din ultimii şapte ani la singurul aliat formal, prin tratat, al Chinei, Xi i-a spus lui Kim că îşi propune să promoveze progresul relaţiilor, iar cei doi lideri au convenit să se străduiască pentru o comunicare strategică mai strânsă prin vizite ale oficialilor de rang înalt.

La rândul său, Kim i-a spus lui Xi că va sprijini pe deplin „principiul unei singure Chine”.

Marţi, preşedintele Xi Jinping a vizitat Turnul Prieteniei Sino-Coreene din Phenian, ridicat în cinstea soldaţilor chinezi care au murit în Războiul Coreean, a informat agenţia oficială de presă chineză Xinhua, potrivit Agerpres.

Nu era clar la acel moment dacă cei doi lideri plănuiau discuţii suplimentare, dar au plantat împreună un brad în incinta unei şcoli importante de formare politică pentru cadre de partid, ceea ce, potrivit Xinhua, simboliza „prietenia mereu reînnoită”.

În pofida unui limbaj ce denotă bunăvoinţă, analiştii au observat totuşi priorităţi contrastante în rezumatele oficiale ale vizitei.

În timp ce Xinhua a detaliat propuneri care variau de la schimburi la nivel înalt până la comerţ şi agricultură, împreună cu restabilirea legăturilor de transport, KCNA a prezentat întâlnirea ca un pact între parteneri egali, au spus analiştii.

Phenianul a subliniat demnitatea regimului şi „relaţia specială” dintre cele două ţări vecine, a adăugat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud, în timp ce Beijingul a pus accent pe relaţiile practice de la stat la stat şi pe iniţiativele sale vizând ordinea internaţională.

„Coreea de Nord a eliminat elementele care ar fi putut să o facă să pară o parte subordonată, dependentă sau beneficiară şi a rescris relaţia ca una între egali”, a declarat Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Reunificare Naţională.

„A amplificat semnalele de solidaritate, cum ar fi mesajele anti-SUA şi cele legate de Taiwan, în timp ce a şters semnalele de dependenţă sau subordonare”, a adăugat acesta.

Relațiile China - Coreea de Nord

China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Nord, iar analiştii au afirmat că vizita preşedintelui Xi Jinping ar putea să se concentreze pe comerţ şi turism.

„Există cu siguranţă speranţe bune pentru relaţiile China-Coreea de Nord”, a spus Zhu, un medic de 43 de ani din Beijing, care a simţit însă că rămâne încă un decalaj de parcurs.

„Simt că uneori cele două ţări pot părea destul de prietene la suprafaţă, dar în realitate există încă multe probleme”, a adăugat Zhu, care a refuzat să îşi dea numele complet.

Preşedintele Xi Jinping şi prima doamnă Peng Liyuan au participat la un spectacol de cântece chinezeşti şi nord-coreene, alături de Kim Jong Un şi de soţia sa, Ri Sol Ju şi alţi oficiali de rang înalt.

Cântecele au subliniat „valoarea şi apropierea prieteniei RPDC-China”, a spus KCNA, referindu-se la numele oficial al ţării, Republica Populară Democrată Coreeană.

Un „nou start istoric”

Kim a găzduit, de asemenea, un banchet pentru delegaţia condusă de preşedintele Chinei, la care Xi Jinping şi-a exprimat dorinţa de a „împărtăşi prietenie” cu Kim.

Relaţiile sino-nord-coreene au ajuns la un „nou start istoric”, a mai declarat şeful statului chinez la evenimentul care a marcat cea de-a 65-a aniversare a tratatului bilateral de prietenie.

Preşedintele Xi Jinping a promis că Beijingul nu se va abate de la angajamentul său de a proteja interesele comune, a spus Xinhua luni.

Mass-media nord-coreene nu au precizat însă dacă programul de arme nucleare al Phenianului sau relaţiile cu Statele Unite au fost discutate în cadrul convorbirilor.

Absenţa unor astfel de menţiuni sugerează că Beijingul ar dori ca vizita să fie prezentată în termenii legăturilor dintre cele două ţări, a declarat Ja Ian Chong, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Naţională din Singapore.

În timpul primului său mandat, preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit de trei ori cu Kim Jong Un, înainte ca efortul diplomatic fără precedent să se prăbuşească din cauza cererilor SUA ca Coreea de Nord să renunţe la armele nucleare. Trump a declarat însă că ar fi dispus să reia negocierile.

„Deşi este foarte probabil ca liderii Chinei şi Coreei de Nord să se consulte înainte ca Kim să se întâlnească din nou cu Trump, este puţin probabil ca Xi să funcţioneze ca un catalizator pentru negocierile dintre SUA şi Coreea de Nord”, a estimat Leif-Eric Easley, profesor de studii internaţionale la Universitatea Ewha Womans din Seul.

Se aşteaptă ca preşedintele Xi Jinping să revină în China marţi după-amiază, conform informaţiilor furnizate de agenţia de ştiri Yonhap.

Editor : B.P.

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