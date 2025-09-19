Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unor drone strategice şi tactice şi a spus că trebuie implementată inteligenţa artificială în modernizarea armatei, într-o altă demonstraţie a dezvoltării arsenalului nord-coreean, în paralel cu exerciţiile comune realizate de Statele Unite şi Coreea de Sud.

Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unor noi drone strategice. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Kim Jong Un a vizitat joi Complexul de Tehnologie Aeronautică Fără Pilot, într-o locaţie nedivulgată, conform informării de vineri a agenţiei de ştiri nord-coreene KCNA, unde a asistat la performanţa vehiculelor de supraveghere fără pilot şi a dronelor de atac din seria Kumsong, a căror existenţă este menţionată pentru prima dată de presa oficială.

Liderul nord-coreean a spus în timpul vizitei că în războiul modern, în care echipamentele fără pilot capătă din ce în ce mai mult teren şi au devenit un activ militar cheie, este o sarcină prioritară pentru modernizarea forţelor armate nord-coreene să dezvolte tehnologia centrală a acestor sisteme, precum şi aplicarea AI şi dezvoltarea capacităţii operaţionale.

Fotografiile publicate de KCNA arată ceea ce par să fie „drone sinucigaşe" ce lovesc ţinte într-un exerciţiu de simulare a unui atac.

Coreea de Nord a testat deja vehicule aeriene fără pilot de acest tip în august şi noiembrie 2024 şi la sfârşitul lunii martie a acestui an.

La testul anterior, presa nord-coreeană a informat că acestea conţineau deja tehnologie AI.

Anunţul coincide cu încheierea vineri a exerciţiului comun „Iron Mace” realizat de Coreea de Sud şi SUA, axat pe coordonarea armelor convenţionale sud-coreene cu capacităţile nucleare americane.

Editor : M.B.