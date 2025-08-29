Kim Kardashian critică politicile lui Donald Trump privind migrația. „Aceşti oameni au muncit din greu pentru a construi ţara noastră”

Kim Kardashian a criticat joi politicile privind migrația ale președintelui american Donald Trump, în cadrul galei DVF Awards de la Veneția, potrivit Agerpres. Vedeta, premiată pentru implicarea sa în reformarea sistemului judiciar din SUA, a subliniat că este nevoie de protejarea imigranților „care au susţinut şi au clădit cu adevărat ţara noastră”.

Kim Kardashian, femeie de afaceri şi influencer, a fost întrebată de presă, joi, cu puţin timp înainte de a-i fi decernat un premiu în cadrul galei, în legătură cu opinia sa cu privire la raidurile Serviciului de Imigrări şi Control al Vămilor (ICE) din SUA care au loc sub actuala administraţie, informează agenţia EFE care citează publicaţia de specialitate Variety.

„La știri auzi: «O, acestea sunt persoane care au comis aceste infracțiuni», a spus Kardashian, adăugând: „Dar apoi auzi despre toți acești oameni care au muncit din greu pentru a construi țara noastră și despre atâția alții care reprezintă o parte fundamentală a acesteia și care sunt afectați”, a adăugat ea.

Este foarte dificil, dar cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a proteja persoanele care au susținut și au clădit cu adevărat țara noastră.

Vedeta de reality-show a fost premiată pentru activitatea sa constantă în favoarea reformării sistemului judiciar american.

Kardashian a primit premiul de la Chris Young, un bărbat pe care l-a ajutat să fie eliberat în urma unei pedepse pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată, pentru o infracțiune minoră legată de droguri.

Nu este prima dată când Kim Kardashian se pronunță împotriva politicilor migratorii care s-au înăsprit în Statele Unite de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În iunie, când raidurile s-au intensificat în California, vedeta a descris aceste acțiuni drept „inumane”, a apărat contribuția imigranților la societatea americană și i-a îndemnat pe oameni să nu „ignore” nedreptățile.

Diane von Furstenberg și Fundația Familiei Diller-von Furstenberg au înființat premiile DVF Awards în 2010, în semn de recunoaștere și de susținere, dar și pentru a „amplifica vocile femeilor extraordinare care se dedică îmbunătățirii vieții altor femei”, potrivit site-ului creatoarei belgiene de modă.

