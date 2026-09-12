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Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”

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Kirilo Budanov
Kirilo Budanov, șeful HUR. Foto: Profimedia
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Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, afirmă că Europa începe, în sfârșit, să recunoască amenințarea reprezentată de războiul hibrid al Rusiei și dincolo de statele baltice, iar Ucraina este pregătită să-și ofere experiența militară pentru a ajuta țările europene să contracareze acțiunile Moscovei. „Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi”, a declarat el pentru Euronews.

„Statele din Europa Centrală (...) văd și simt manifestările actelor agresive ale Rusiei, concretizate în operațiuni hibride”, a declarat el pentru Euronews, joi, în marja Conferinței de la Riga.

Budanov, fost șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, a afirmat că Rusia urmează un tipar care începe cu „operațiuni speciale de informare și propagandă” și ajunge la „operațiuni de altă natură”, inclusiv incidente grave la întreprinderi din industria de apărare, „pe aerodromuri, pe căile ferate”.

„Sper că această schimbare are loc, că va continua și că acum toată lumea înțelege cu cine avem de-a face”, a spus el.

Declarațiile sale vin după ce premierul Estoniei, Kristen Michal, a afirmat recent că un atac prin incendiere asupra unei companii din industria de apărare ar putea avea legătură cu Rusia, deși incidentul este încă investigat.

Guvernul german a atribuit, de asemenea, în mod oficial Rusiei incidentul în care o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită pe un aeroport din Leipzig.

La începutul lunii august, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a acuzat Moscova și a declarat că acțiunile acesteia fac parte dintr-o „lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

Anterior, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită-surpriză la Moscova, călătorind prin Riga. Deplasarea sa a alimentat speculațiile privind informațiile care au determinat Washingtonul să-și trimită șeful serviciului de informații în capitala Rusiei și dacă statele baltice ar trebui să fie îngrijorate.

Estonia și Letonia au transmis că vor rămâne vigilente, dar că evaluarea lor privind amenințarea rusă nu s-a schimbat. Potrivit unor informații apărute în presă, Ratcliffe ar fi exercitat, de asemenea, presiuni asupra Moscovei în legătură cu sprijinul acordat Iranului, pe fondul conflictului cu Statele Unite.

Întrebat dacă statele baltice minimalizează gravitatea vizitei lui Ratcliffe și a altor semnale aparent îngrijorătoare, Budanov a răspuns: „Statele baltice primesc toate informațiile necesare, iar toți aliații fac permanent schimb de informații pe această temă.”

„Această amenințare va rămâne una potențială. Ar trebui să țineți cont de experiența țării noastre”, a adăugat el.

În cadrul unei dezbateri, Budanov le-a spus participanților că „nimeni în lume nu are experiența militară pe care o au Ucraina și Rusia”, adăugând că Kievul este pregătit să împărtășească această experiență țărilor europene.

„Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi”, a declarat Budanov la Conferința de la Riga.

„Experiența pe care o avem a costat enorm, în sânge și bani. Așa că economisiți-vă sângele și banii și folosiți experiența noastră.”

Editor : Ș.A.

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