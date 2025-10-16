Kirilo Budanov, șeful spionilor ucraineni: Atacurile asupra rafinăriilor de petrol cauzează Rusiei mai multe daune decât sancțiunile

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au cauzat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale.

Acest lucru a fost declarat de șeful Direcției Principale de Informații, Kirilo Budanov, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Kiev, potrivit Ukrinform.

„De fapt, atacurile noastre au avut un impact mai mare decât sancțiunile. Este doar o adevăr matematic. Am provocat daune mult mai mari Federației Ruse prin acțiuni directe decât orice pârghii economice de influență care au fost introduse până acum. Acesta este, de asemenea, un adevăr neplăcut, care ne conduce la concluzia că, evident, acest lucru nu este suficient”, a spus el.

Potrivit șefului MID, presiunea actuală a sancțiunilor asupra Rusiei rămâne insuficientă pentru a schimba politica Moscovei.

„Și dacă va continua așa, nu va avea un impact suficient pentru a schimba viziunea Federației Ruse asupra lumii. Dar, în combinație cu ceea ce facem noi, va da și deja dă rezultate”, a adăugat Budanov.

Potrivit Ukrinform, în noaptea de 16 octombrie, forțele de apărare ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Saratov.

