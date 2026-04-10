Kirilo Budanov: Ucraina se apropie de un acord cu Vladimir Putin

Foto: Profimedia
Capacitățile Rusiei

Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, care îndeplinește funcția de negociator-șef al Ucrainei cu Rusia, a declarat că observă progrese în direcția unui posibil acord de pace cu Kremlinul, adăugând că soluționarea conflictului ar putea să nu dureze mult.

El a declarat acest lucru într-un interviu acordat Bloomberg, relatează Ukrinform.

Deși negocierile publice pentru încetarea războiului au produs puține rezultate vizibile, Budanov și-a exprimat optimismul că discuțiile se îndreaptă spre un acord. El a spus că crede că și Rusia dorește încetarea războiului.

„Toți înțeleg că războiul trebuie să se termine. De aceea negociază. Nu cred că va dura mult”, a spus Budanov.

El a recunoscut că ambele părți au menținut până acum poziții „maximaliste” în cadrul discuțiilor mediate de SUA, dar și-a exprimat încrederea că se vor apropia una de cealaltă în căutarea unui compromis.

Rusia are un motiv clar pentru a ajunge la un acord, a remarcat Budanov. „Spre deosebire de noi, ei își cheltuiesc proprii bani. Este vorba de sume enorme – deja de ordinul trilioanelor”, a spus el.

În același timp, el a refuzat să explice cum ar putea arăta un eventual compromis privind teritoriul, cea mai dificilă problemă din cadrul negocierilor. „Nu s-a luat încă nicio decizie finală”, a spus el. „Dar, în principiu, toată lumea înțelege acum clar limitele a ceea ce este acceptabil. Acesta este un progres enorm.”

Potrivit lui Budanov, o realizare cheie a negocierilor de pace a fost implicarea administrației președintelui american Donald Trump în calitate de mediator. El a adăugat că Ucraina se așteaptă ca emisarii cheie ai Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, să conducă o delegație americană care ar putea vizita Kievul încă de săptămâna viitoare – potențial prima lor vizită în țară de la începutul războiului.

Capacitățile Rusiei

El a recunoscut, de asemenea, că Rusia nu se confruntă cu o lipsă de trupe, menționând că, dacă ar fi necesar, ar putea mobiliza o rezervă potențială de 23,5 milioane de oameni – depășind cu mult capacitățile Ucrainei.

„Aceasta este o estimare din perioada în care eram șef al serviciului de informații militare, bazată pe un raport pregătit spre sfârșitul anului 2025 privind capacitatea de mobilizare a Rusiei pentru Putin”, a spus Budanov. „L-am citit în original. Nu, nu există probleme – și nu vor exista nici în următorii ani.”

 

Editor : Sebastian Eduard

