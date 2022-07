Kissinger: Zelenski nu citise ce am spus eu. Există trei posibile rezultate ale acestui război

Fostul secretar de stat american Henry Kissinger susține, într-un interviu acordat publicației The Spectator, că Zelenski ar fi acceptat „în esență” ideile declarației sale, făcute la Davos. Declarațiile au dat naștere unor controverse, după ce Kissinger a dat de înțeles că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei.

„Scopul declarației de la Davos a fost de a sublinia că problema obiectivelor războiului trebuia să fie confruntată înainte de momentul în care războiului să devină unul care nu poate fi controlat politic. Când Zelenski a comentat, nu citise ce am spus eu. În cele mai recente declarații ale sale, a acceptat în esență ceea ce am subliniat la Davos. A acordat un interviu pentru Financial Times în care a acceptat ideea de bază”, a spus Kissinger.

La Davos, Kissinger a declarat că „ideal, linia de demarcație ar trebui să fie o întoarcere la status-quo-ul de dinainte. Războiul dincolo de acel punct nu ar fi despre libertatea Ucrainei, ci un nou război împotriva Rusiei înseși”. Ulterior, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe acesta: „Domnul Kissinger iese din trecutul profund şi spune că o bucată din Ucraina ar trebui să fie dată Rusiei, ca să nu existe o înstrăinare a Rusiei de Europa”.

Kissinger: Există trei posibile rezultate ale acestui război

Veteranul diplomației americane susține că există trei posibile rezultate ale războiului din Ucraina. Toate cele trei scenarii „sunt încă deschise într-o oarecare măsură”, spune Kissinger.

Primul scenariu: Ucraina pierde 20% din teritoriu:

„Dacă Rusia rămâne acolo unde este acum, Ucraina pierde 20% din teritoriu și cea mai mare parte a Donbasului, în principala zona industrială și agricolă, și o fâșie de pământ de-a lungul Mării Negre. Dacă rămâne acolo, va fi o victorie, în ciuda tuturor eșecurilor pe care le-au suferit la început. Iar rolul NATO nu va fi fost atât de decisiv pe cât se credea mai devreme”, spune Kissinger.

Al doilea scenariu: Recucerirea tuturor teritoriilor ucrainene:

„Celălalt rezultat este o încercare de a alunga Rusia din teritoriul pe care l-a dobândit înainte de acest război, inclusiv Crimeea, iar atunci problema unui război cu Rusia însăși va apărea dacă războiul continuă”, a declarat fostul diplomat american.

Al treilea sceanriu: Revenirea la linia frontului din 24 februarie

„Al treilea rezultat, pe care l-am schițat la Davos și pe care, după impresia mea, Zelenski l-a acceptat acum, este dacă poporul ucrainean poate împiedica Rusia să realizeze vreo cucerire militară și dacă linia de luptă revine la poziția în care a început războiul, atunci Rusia va fi vizibil învinsă. Ucraina va reveni la teritoriile pe care le avea când a început războiul: linia de luptă post-2014. Va fi reînarmată și strâns legată de NATO, chiar dacă nu va face parte din alianță. Problemele rămase (n.red Crimeea și Donbas) ar putea fi lăsate la negocieri. Ar fi o situație înghețată pentru o vreme. Dar, așa cum am văzut în reunificarea Europei, care a necesitat o perioadă lungă de timp, reunificarea poate fi realizată”, a mai spus Kissinger.

