Klaus Iohannis: Am discutat cu premierul să reevaluăm campania de vaccinare și să vedem cum putem s-o repunem pe roate

Klaus Iohannis a vorbit despre campania de vaccinare anti-Covid din România, făcând referire și la numărul mic de români vaccinați. Președintele a dat exemplul Danemarcei, în care restricțiile au fost ridicate complet după o campanie de vaccinare de foarte mare succes. „Avem arma cu care să terminăm pandemia și n-o folosim”, a spus șeful statului referindu-se la vaccinul anti-coronavirus. Klaus Iohannis a mai precizat și că urmează să aibă o întâlnire cu premierul pentru reevaluarea campaniei de vaccinare - „Am discutat cu premierul să reevaluăm campania de vaccinare și să vedem cum putem s-o repunem pe roate”.

„La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Astăzi am cerut date și am văzut că s-au distribuit sau au fost date peste 10 milioane de doze de vaccin. Sunt aproape cinci milioane și jumătate care sunt vaccinați cu schema completă.

E păcat că sunt așa puțini. Dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă în Europa, acum câteva zile, de exemplu am citit un articol despre Danemarca. În timp ce noi avem mii și mii de noi cazuri zilnice și, din păcate, și internați în ATI și decese, în Danemarca s-a renunțat la toate restricțiile.

De ce? Fiindcă s-au vaccinat în Danemarca cam toți. Doze am fi avut și noi și dacă ne-am fi vaccinat cu toții, așa cum și premierul și eu și mulți alții au recomandat, n-ar fi trebuit să mai purtăm mască, puteam să mergem oriunde în liniște. Puteam să ne întâlnim, puteam să avem concerte, spectacole, întâlniri de tot felul fără nicio restricție. Ce i-a făcut pe mulți să fie reticenți vom vedea. În acest sens pot să vă spun că, împreună cu premierul am discutat să ne întâlnim încă din această săptămână să reevaluăm campania de vaccinare și să vedem cum putem s-o repunem pe roate.

Este un paradox! Noi suntem în plină pandemie, avem arma cu care putem să terminăm pandemia și n-o folosim. E foarte păcat, probabil unii mai sunt reticenți, alții necesită poate încă mai multe zile de gândire, alții vor date suplimentare. Vom vedea cum putem să-i convingem pe cât mai mulți.

Este păcat să stăm cu atâția bolnavi, cu atâția oameni care suferă la ATI, cu atâtea familii îndoliate când am putea să terminăm foarte repede această fază acută a pandemiei prin vaccinare”, a spus președintele României.

Președintele Klaus Iohannis a participat, marți, alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și de premierul Florin Cîțu la aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Editor : Adrian Dumitru