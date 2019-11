Kosovo vrea să-i reintegreze pe jihadiștii Statului Islamic. Povestea Anei

Sunt teroriști care au torturat și ucis în numele așa-zisului Califat - vorbim despre jihadiștii Stat Islamic. Mulți și-au târât soțiile și copiii în războiul din Siria ori și-au făcut familii acolo. Aproape 5.000 au venit din Europa. Și totuși, o națiune anunță oficial că-i repatriază.

Kosovo a adus acasă 110 mame, copii și luptători din Siria, decizie susținută de majoritatea kosovarilor. 95% din populație e musulmană. Mulți cred că radicalizații pot fi reintegrați, iar statul a creat un program de reabilitare. Oficialii spun că doar cei ce au comis infracțiuni vor fi pedepsiți.

Ana și-a urmat soțul în Siria - acum spune că merită o a doua șansă.

După înfrângerea grupării teroriste, mulți extremiști au ajuns în închisorile controlate de kurzi în nordul Siriei. Dar câteva sute au scăpat în timpul ofensivei Turciei. Acum, tot mai multe voci cer ca acești militanți și familiile lor să fie repatriați. Cele mai multe state europene refuză.

Acum șase luni, Ana trăia în autoproclamatul califat al Stat Islamic, în Siria. Între timp a revenit acasă, în Kosovo, și poartă încă vălul islamic.

„De fiecare dată când ies din casă, sunt privită ca o ciudată ... pot să înțeleg: suntem ceva neobișnuit pentru ei, dar nu mă deranjează”, spune Ana.

„Și noi suntem oameni”

Oficial, Ana este în arest la domiciliu. Dar astăzi autoritățile i-au permis o întâlnire cu noi pe malul unui lac de lângă Priștina. Ana este prima kosovară repatriată din rândurile ISIS care a acceptat să vorbească despre trecutul ei în fața camerei de filmare. Nu îi putem dezvălui tot numele pentru că în curând se va prezenta la proces.

Ana, la fel ca alți simpatizanți ISIS, a fost adusă acasă de autorități. Și nu înțelege de ce alte state europene nu fac același lucru pentru cetățenii lor.

„Și noi suntem oameni. Dacă faci o dată o greșeală, nu înseamnă că trebuie să fii abandonat pentru totdeauna. Femeile sunt atât de vulnerabile, iar copiii nu au făcut nimic rău. Cineva ar trebui să-i ajute”, spune Ana.

Operațiunea ultrasecretă a guvernului kosovar

În aprilie 2019, un avion care transporta patru luptători ISIS, 32 de femei și 74 de copii din taberele și închisorile din Siria a aterizat pe aeroportul din Priștina. A fost o operațiune ultrasecretă a guvernului kosovar.

Planul e ca foștii simpatizanți ISIS să fie reintegrați în societate. Fatos Makolli de la Unitatea de Poliție Antiteroristă din Kosovo se ocupă de acest program. În opinia sa, odată reveniți, asemenea oameni vor fi mai puțin periculoși acasă decât în ​​străinătate.

După ce au ajuns în Kosovo, bărbații au fost trimiși direct la închisoare. Femeile și copiii au fost plasați în arest la domiciliu și supravegheați îndeaproape.

„Nu i-am văzut niciodată să se opună proiectului nostru. Poate și pentru că știu că autoritățile sunt cele care au luat decizia de a-i repatria. Altfel, ar fi rămas acolo, în zona de conflict”, spune Fatos Makolli, șeful Unității de Poliție Antitero din Kosovo.

O decizie unică în Europa

Decizia Kosovo este până acum unică în Europa. Pentru țări precum Germania, Franța și Marea Britanie repatrierea cetățenilor care s-au alăturat ISIS e mai dificilă.

Sute de simpatizanți ISIS ar fi evadat, recent, din închisorile din nordul Siriei unde e haos din cauza operațiunii militare a Turciei. Sunt temeri că vidul de putere creat va permite militanților ISIS să se regrupeze. E motivul pentru care a fost redeschisă discuția despre soarta acestor prizonieri.

Povestea Anei

Este Ana o extremistă? Răspunde ferm că în 2014 când a plecat în Siria a făcut-o doar pentru a fi alături de soțului ei.

„Soțul meu s-a ocupat de toate pregătirile pentru acea călătorie. Nu mi-a spus nimic. Într-o bună zi m-am trezit în Siria”, spune Ana.

Soțul ei a fost ucis, iar Ana s-a căsătorit cu un alt luptător ISIS.

Vrem să știm ce crede despre atrocitățile comise de teroriști - tortura, decapitările și alte încălcări ale drepturilor omului. Dar evită întrebările noastre. Vorbește, în schimb, despre propria suferință.

„În timpul atacurile aeriene, o clădire mare a fost bombardată. Erau copii acolo, mame, femei. Toată lumea”, povestește Ana.

Consiliere psihologică pentru femeile și copiii jihadiștilor

Valbona Tafilaj este unul dintre psihiatrii responsabili de programul de reintegrare a celor reveniți din teritoriile ISIS. Oferă consiliere femeilor și copiilor.

Am vrut să știm dacă vreuna dintre cele 32 de femei de care se ocupă prezintă un risc potențial de securitate. Dar statutul de cadru medical o împiedică să divulge așa ceva.

„Toate aceste femei și toți acești copii sunt traumatizați. S-au întors dintr-o zonă de război. Au văzut și au îndurat lucruri îngrozitoare, violență extremă și bombardamente intense. De aceea sunt traumatizați și suferă de tulburări de stres posttraumatic”, explică Valbona Tafilaj, psihiatru pentru repatriați.

O serie de activități, jocuri și sporturi sunt concepute pentru a ajuta copiii să depășească traumele.

„E încă prea devreme pentru a observa progrese majore. Dar acești copii sunt pe drumul către o viață normală. Unele schimbări în bine sunt deja vizibile”, spune psihiatrul.

Ana spune că se simte acasă printre rudele și vecinii săi din Kosovo. Nimeni nu o întreabă despre trecutul în ISIS și e fericită că poate închide acel capitol din viața ei. Înțelege de ce autoritățile au plasat-o în arest la domiciliu.

„Am venit dintr-o zonă de război. Este normal să se facă niște cercetări, dar nu am greșit cu nimic. Poate singura mea greșeală a fost că am plecat acolo, că am trăit acolo”, spune Ana.

În cele din urmă, sistemul judiciar din Kosovo va decide dacă Ana și restul celor ca ea vor fi trași la răspundere.

