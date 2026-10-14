Kremlinul afirmă că guvernul discută problemele companiei Yandex în urma atacurilor ucrainene asupra centrelor sale de date

Kremlinul a declarat marți că guvernul discută problemele cu care se confruntă compania rusă de tehnologie și inteligență artificială Yandex, după ce Ucraina a atacat trei dintre centrele sale de date, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că este prea devreme pentru a evalua dacă utilizatorii au suferit pierderi financiare din cauza întreruperilor provocate de atacuri.

Întrebat dacă guvernul are în vedere un mecanism de despăgubire a utilizatorilor, acesta a răspuns că Yandex „se confruntă în prezent cu dificultăți și, desigur, problema este discutată de guvern, dar compania ia măsuri urgente pentru a remedia consecințele atacului”.

„Compania este puternică și influentă”, a declarat Peskov reporterilor.

Pe de altă parte, riposta Ucrainei a provocat consecințe la capătul celălalt al lumii, pe un continent nord-american care se pregătește să trăiască alegeri parlamentare în condiții de tensiune maximă. Duminica aceasta, scoaterea din funcțiune a trei centre de date care găzduiau o mare parte dintre serviciile cloud rusești a dus, potrivit numeroșilor observatori, la o scădere spectaculoasă a activității boților pe rețelele sociale americane și europene, în special pe X, care îi aparține lui Elon Musk. În același timp, activitatea boților care susțin discursurile conservatoare pe rețelele sociale a scăzut drastic, scrie Le Parisien.

Același „fenomen” poate fi observat și în România și alte țări, unde activitatea boților s-a redus sensibil după atac.

Perturbările au generat și o dezbatere privind impactul atacurilor asupra operațiunilor de propagandă ale Kremlinului.

Pe 12 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, că loviturile asupra centrelor de date rusești au afectat activitatea boților utilizați de Moscova pentru a influența dezbaterile publice din Occident, scrie Ziarul de Gardă.

„Dintr-odată, a devenit puțin mai ușor să respiri pe multe platforme de socializare”, a afirmat Zelenski, potrivit El País.

Un argument invocat în sprijinul acestei interpretări îl constituie statisticile platformei Cloudflare Radar, care monitorizează traficul pe internet. Potrivit El País, traficul provenit din infrastructura Yandex s-a redus cu aproximativ 94% după al treilea atac, comparativ cu media lunii precedente.

Editor : M.C