Kremlinul amenință să „distrugă” trupele străine care luptă pentru Kiev: „Armata noastră își face treaba”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, marți, că trupele ruse aud în mod constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului și a promis că astfel de combatanți vor fi „distruși”, relatează Reuters.

Moscova susține de mai mult timp că personal militar al NATO ar fi prezent în Ucraina și că serviciile sale de interceptare au surprins frecvent engleza și franceza vorbite pe pozițiile din prima linie.

Alianța militară condusă de SUA afirmă că sprijină Ucraina, dar nu a dislocat soldați pe teritoriul acesteia. Presa din SUA arată însă, potrivit sursei citate, că agențiile de informații americane și europene de top au o prezență semnificativă în Ucraina.

„Armata noastră aude discuții 'străine', aude constant limbi străine pe front”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, întrebat despre afirmațiile că Franța s-ar pregăti să trimită soldați în Ucraina.

„Deci, acești străini sunt acolo și noi îi distrugem. Armata noastră continuă să își facă treaba”, a mai afirmat el.

