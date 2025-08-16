„Avioane de vânătoare americane au escortat aeronava președintelui Rusiei în drumul ei din Alaska spre Rusia”, a precizat Kremlinul într-un comentariu care a însoțit clipul video postat pe Telegram.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Publicația ucraineană Kyiv Independent a notat că respectivele avioane stealth - cele mai moderne din dotarea aviației SUA - au inscripționate pe coadă „AK”, ceea ce denotă că aeronavele aparțin unei baze aeriene din Alaska.
Vladimir Putin a fost întâmpinat vineri de Donald Trump la o bază aeriană de lângă Anchorage, cu patru avioane stealth F-22 poziționate de-a lungul covorului roșu pe care a fost primit liderul de la Kremlin. De asemenea, la un moment dat, un bombardier strategic B-2, flancat de avioane F-35 a trecut la mică înălțime pe deasupra celor doi lideri.