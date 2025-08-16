Live TV

Video Kremlinul anunță că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 „în drumul de întoarcere din Alaska spre Rusia”

Data actualizării: Data publicării:
hnZL_gOqeoE1GUfC-ezgif.com-resize
Avioane F-35 escortează avionul prezidențial al lui Putin. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a postat sâmbătă pe Telegram o scurtă înregistrare video în care se observă avioane F-35 americane care au escortat avionul prezidențial al lui Vladimir Putin sa la plecarea din Alaska, după întâlnirea avută vineri cu Donald Trump la baza aeriană de lângă Anchorage.

„Avioane de vânătoare americane au escortat aeronava președintelui Rusiei în drumul ei din Alaska spre Rusia”, a precizat Kremlinul într-un comentariu care a însoțit clipul video postat pe Telegram.

Publicația ucraineană Kyiv Independent a notat că respectivele avioane stealth - cele mai moderne din dotarea aviației SUA - au inscripționate pe coadă „AK”, ceea ce denotă că aeronavele aparțin unei baze aeriene din Alaska.

Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Avioane F-35 escortează aeronava prezidențială a lui Putin, după întâlnirea acestuia cu Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a fost întâmpinat vineri de Donald Trump la o bază aeriană de lângă Anchorage, cu patru avioane stealth F-22 poziționate de-a lungul covorului roșu pe care a fost primit liderul de la Kremlin. De asemenea, la un moment dat, un bombardier strategic B-2, flancat de avioane F-35 a trecut la mică înălțime pe deasupra celor doi lideri.

S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”
