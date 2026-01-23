Live TV

Kremlinul anunță că vineri are loc o întâlnire ruso-americano-ucraineană pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite

Iuri Ușakov profimedia-0954194313
Iuri Ușakov, consilier pe politică externă al lui Putin. Foto: Profimedia

Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată "utilă" între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova, scriu Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

„S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu Dhabi”, a declarat presei consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, subliniind că întâlnirea de joi dintre Putin şi Witkoff a fost „utilă din toate punctele de vedere”.

Potrivit acestuia, delegaţia rusă, condusă de generalul Igor Kostiukov, un înalt oficial din Statul Major General, „va călători la Abu Dhabi în următoarele ore”.

„Americanii au depus eforturi mari pentru a pregăti această întâlnire şi speră că va fi un succes şi va deschide perspective pentru realizarea de progrese în toate problemele legate de încheierea conflictului”, a subliniat Uşakov.

Pe de altă parte, o întâlnire dedicată problemelor economice va avea loc vineri la Abu Dhabi între Steve Witkoff şi emisarul Kremlinului pentru afaceri economice internaţionale, Kirill Dmitriev, a precizat el.

„Suntem sincer interesaţi de o soluţionare (a conflictului) prin mijloace politice şi diplomatice”, a asigurat Uşakov.

„Până când se va întâmpla acest lucru, Rusia va continua să-şi urmărească obiectivele (...) pe câmpul de luptă”, a adăugat el. 

