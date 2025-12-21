Live TV

Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron

Data publicării:
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
Foto: Prodimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin este pregătit de dialog cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, agenţiei de ştiri ruse RIA Novosti, conform AFP.

Macron „a spus că este gata să discute cu Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus preşedintele în timpul 'Liniei Directe' (importanta conferinţă de presă anuală a lui Putin de vineri - n.r.). El şi-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în dialog cu Macron”, a explicat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse s-a referit la o declaraţie făcută de Emmanuel Macron vineri dimineaţă la Bruxelles, în urma unui summit în care Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru eliberarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina.

„Cred că va fi din nou util să discutăm cu Vladimir Putin”, a declarat preşedintele francez presei.

„Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin”, a adăugat el, referindu-se la preşedintele american Donald Trump, care a reluat dialogul cu omologul său rus.

„Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor fi singuri în discuţiile cu ruşii, ceea ce nu este ideal”, a insistat Emmanuel Macron.

De fapt, emisari ai lui Donald Trump poartă o serie de discuţii separate, cu Moscova, pe de o parte, şi cu ucrainenii şi europenii, pe de altă parte, în speranţa de a ajunge la un acord privind conflictul din Ucraina.

Negociatorii ucraineni, europeni şi americani se află la Miami, Florida, în acest weekend, pentru aceste discuţii conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA.

Emisarul rus Kirill Dmitriev se află, de asemenea, la Miami de sâmbătă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă Washingtonului să intensifice presiunea asupra Moscovei, în vederea ajungerii la un acord pentru a pune capăt conflictului declanşat de ofensiva rusă din februarie 2022.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
soldați pe front în ucraina
5
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Trump l-ar fi ameninţat pe Macron cu taxe vamale dacă nu creşte preţul medicamentelor în Franța. Replica Elysee: „Nu are nicio logică”
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus l-a preferat pe Steve Witkoff. „Vino singur la Moscova, fără CIA”
explozie pod ucraina
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki
volodimir zelenski la birou
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile ucrainene ocupate. „E clar cum ar proceda Rusia”
Digi 24_2025_12_20_07_39_32
Un jurnalist rus și-a cerut iubita de nevastă în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin, pe care l-a invitat la nuntă
Recomandările redacţiei
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii...
soldați și rachete în ucraina
Cum ar arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Hurezeanu: „E...
colaj cu scoici quagga invazive în Lacul Geneva și lacuri din SUA
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea...
Kupiansk
Victorii în Kupiansk, criză pe alte fronturi. Crește presiunea asupra...
Ultimele știri
Atacul armat de la Universitatea Brown: cine e principalul suspect, al cărui cadavru a fost găsit joi într-un depozit
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane într-un atac lângă Johannesburg
REZULTATE LOTO - Duminică, 21 decembrie 2025: Trageri Speciale de Crăciun cu premii suplimentate. Milioane de euro în joc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Fanatik.ro
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Anunț pentru pensionari: cine beneficiază de 275 de lei în plus la pensie din aprilie 2026
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic”...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...