De la începutul războiului pe scară largă din Ucraina, rețeaua de informații a Rusiei a pierdut peste 700 de agenți în Europa. Drept urmare, Moscova recrutează acum în mod activ „spioni ocazionali”, susține Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Din februarie 2022, rețeaua de informații a Rusiei în Europa a fost în mare parte desființată. Serviciile de securitate europene au expulzat aproximativ 700 de spioni ruși, dintre care majoritatea operau sub acoperirea misiunilor diplomatice ruse, relatează BRC Ukraine.

„Cele mai ample epurări au avut loc în Bulgaria, unde 82 de reprezentanți ai misiunilor diplomatice ruse au fost declarați persona non grata. Germania a expulzat 65 de persoane, Polonia – 58, România – 52, Slovacia – 39, Olanda și Slovenia – câte 34, și așa mai departe”, a declarat serviciul.

După pierderea acestei rețele, serviciile de securitate ruse și-au îndreptat atenția către recrutarea de civili în țările europene. Din 2022, au fost înregistrate următoarele cazuri:

47 în Polonia;

20 în Estonia;

19 în Letonia;

12 în Germania;

10 în Regatul Unit.

„În total, 130 de persoane din 12 țări europene au fost suspectate că lucrează pentru Rusia”, a raportat Serviciul de Informații Externe.

Recunoscând eșecul inevitabil al agenților săi, Moscova a început să recruteze „spioni ocazionali”. Aceste persoane sunt angajate pentru misiuni unice — pentru a obține informații sau pentru a îndeplini o sarcină specifică.

Inamicul folosește internetul, rețelele sociale, comunitățile religioase, cluburile sportive și evenimentele publice pentru a recruta. Serviciile de securitate ruse caută în mod activ potențiali agenți în aceste spații.

„Acest lucru face parte din strategia hibridă a Kremlinului care vizează subminarea securității statelor europene. Serviciul de Informații Externe al Ucrainei face apel la ucraineni și la cetățenii altor țări să fie vigilenți pentru a nu deveni un instrument al agresiunii Rusiei”, a concluzionat serviciul.

În același timp, agențiile britanice de contrainformații au avertizat că Regatul Unit se confruntă cu amenințări crescânde din partea Rusiei, Iranului și Chinei. Riscul de terorism din partea Moscovei, Beijingului și Teheranului este „enorm”.

Anterior, MI5 din Marea Britanie a avertizat, de asemenea, politicienii și personalul că sunt atacați de spioni din China, Rusia și Iran. Inamicul încearcă să adune informații sensibile.

