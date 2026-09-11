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Kremlinul avertizează Lituania: „Va fi în vizorul armelor noastre nucleare”. Ce a provocat reacția Moscovei

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Rachetă nucleară rusească pe un transportor mobil.
Rachetă nucleară rusească pe un transportor mobil. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat vineri că dacă Lituania va amplasa arme nucleare pe teritoriul său va deveni o ţintă a forţelor strategice ale Rusiei, comentând disponibilitatea ţării baltice de a elimina din Constituţie prevederile privind interdicţia amplasării unor astfel de arme pe teritoriul său.

„Dacă pe acest teritoriu apar arme nucleare îndreptate împotriva noastră, teritoriul ţării va fi, în mod corespunzător, în vizorul armelor noastre nucleare”, a afirmat Peskov în declaraţii pentru televiziunea publică rusă, informează EFE, preluată de Agerpres. 

Joi, preşedintele Parlamentului lituanian, Juozas Olekas, a informat că legislativul intenţionează să aprobe în curând un amendament la Constituţie pentru a elimina interdicţia privind amplasarea pe teritoriul Lituaniei a armelor de distrugere în masă.

„Calendarele şi termenele legislative prevăzute ne vor obliga probabil să prelungim uşor perioada sesiunii de toamnă pentru a putea aproba acest articol concret al Constituţiei”, a declarat Olekas într-o întâlnire cu liderii grupurilor parlamentare, conform publicaţiei digitale LRT.lt.

Potrivit acestuia, este probabil ca sesiunea de toamnă să fie extinsă până pe 13 ianuarie 2027.

Anterior, Olekas susţinuse că respectivul articol din Constituţie nu mai răspunde „realităţilor geopolitice”.

Dmitri Peskov a subliniat că această decizie „era ceva previzibil”.

„Se va transforma într-o înrăutăţire serioasă a escaladării tensiunilor pentru că dacă plasezi arme nucleare pe teritoriul tău, acestea sunt îndreptate împotriva cuiva. Este evident că aceste arme nu vor fi îndreptate împotriva Occidentului. Vor fi îndreptate către est, adică împotriva noastră”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Editor : C.S.

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