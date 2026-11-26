Kremlinul a avertizat, joi, că o creştere a finanţării Ucrainei din partea Uniunii Europene, creştere care ar putea fi inclusă în bugetul celor 27 de state membre ale UE pentru perioada 2028-2034, ar putea afecta negocierile de pace, informează EFE, potrivit Agerpres.

„UE intenţionează să aloce încă o sumă mare de bani războiului. Aceştia nu sunt bani pentru pace”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în timpul conferinţei sale de presă telefonice zilnice.

El a adăugat că această decizie ar avea consecinţe „nu foarte bune” pentru negocierile dintre Rusia şi Ucraina, care au fost reluate luna aceasta la Abu Dhabi cu medierea SUA, după o pauză de aproape nouă luni.

„Regimul de la Kiev, instigat de Europa, se înclină mai puţin spre pace şi mai mult spre război. Acest lucru merge împotriva intereselor cetăţenilor Ucrainei şi ai ţărilor europene. În loc să repare şcolile, să construiască noi spitale şi infrastructură socială şi să crească salariile profesorilor şi medicilor, cheltuiesc banii pe gloanţe”, a adăugat el.

Joi şi vineri se desfăşoară o reuniune specială a Consiliului European - în contexul în care liderii UE doresc să participe la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina - la care va fi discutat bugetul UE pentru perioada 2028-2034.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a îndemnat liderii UE să abordeze negocierile privind următorul buget european cu o „minte deschisă” şi un „spirit constructiv”, cu scopul de a ajunge la un acord până la sfârşitul acestui an.

Şeful statului rus, Vladimir Putin, a invitat reprezentanţii europeni să viziteze Moscova pentru consultări înainte de a-şi da aprobarea pentru participarea europeană la viitoarele negocieri privind Ucraina, aminteşte EFE.

Editor : C.L.B.