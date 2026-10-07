Live TV

Kremlinul declanșează un nou val de dezinformare în Republica Moldova, după ajutorul dat de Norvegia: „Război cu Rusia”

Data publicării:
Chisinau, Moldova - april 26, 2026: Soldiers of the National Army of the Republic of Moldova.
Armata Republicii Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În timp ce Chișinăul își consolidează apărarea împotriva dronelor rusești, Kremlinul declanșează un nou val de dezinformare. Decizia Norvegiei de a furniza tehnică și instruire militară a fost rapid transformată de canalele pro-ruse într-o sperietoare despre un așa-zis „război cu Rusia”, scrie TVR Moldova.

Paginile anonime de Telegram și politicienii pro-ruși de la Chișinău au lansat o nouă campanie de manipulare. Orice efort de modernizare a armatei este etichetat drept „o cale directă spre război".

Autorii folosesc tehnici speciale de manipulare în spaţiul public. Ei distorsionează adevărul prin omisiune, fără a oferi un context larg al subiectului. Narațiunile false sunt propulsate de algoritmii reţelelor sociale şi preluate apoi de propagandiști, formatori de opinie și chiar de politicieni.

Atacul informațional a început pe canale anonime, dar s-a mutat rapid pe paginile oficiale ale politicienilor. Deputatul socialist Bogdan Țîrdea a distribuit imagini animate care induc ideea falsă că guvernarea vrea un conflict cu Rusia, iar retorica a fost preluată imediat și de liderul socialist Igor Dodon, mesajul fiind multiplicat în câteva ore pe zeci de rețele.

„Noi suntem o ţară neutră, noi vrem pace, noi nu vrem război. Sunt îngrijorătoare mesajele pe care le dau ruşii. Recent, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a spus că au confirmări că RM este inclusă în logistica de asigurare a armatei ucrainene”, a spus deputatul socialist Igor Dodon.

Scopul mesajelor este de a influența comportamentul oamenilor şi deciziile autorităţilor.

„De ce anunțul Norvegiei a fost atacat cu atâta vehemență?! Ca să delegitimeze parteneriatele de apărare a R. Moldova, să mențină scăzut sprijinul popular pentru modernizarea armatei ca aceasta să fie slab pregătită pentru scenarii când apărarea ar putea fi necesară”, opinează Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.

„Rusia a început o propagandă foarte dură și mincinoasă împotriva Republicii Moldova. Norvegia a anunțat că va debloca niște ajutoare militare pentru Republica Moldova, dar încă nu se știe ce fel de ajutoare vor fi alocate. De obicei, ajutoarele astea sunt date Republica Moldova pentru a-și consolida capacitatea de apărare, ca în cazul în care armata rusă din regiunea transnistreană ar primi ordine să pornească spre Chişinău, noi trebuie să facem față unei asemenea provocări militare”, spune fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru.

Experţii consideră că autorităţile trebuie să comunice mai mult și mai repede înainte ca dezinformarea să bulverseze societatea.

Guvernul Norvegiei a decis că pot fi autorizate exporturile de echipamente militare din categoriile A și B, care includ armament, muniții și alte echipamente destinate utilizării în domeniul apărării. Toate cererile de export către Republica Moldova vor fi supuse unor mecanisme stricte de control. Decizia vine în contextul situației de securitate din regiune.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
2
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
3
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tranzactii imobiliare
Finlanda blochează șase tranzacții imobiliare cu cetățeni din Rusia și alte țări. Motivul invocat de autorități
drapel steag hezbollah
Iranul a trimis Hezbollahului 200 de milioane de dolari după războiul din Liban, în ciuda înăspririi măsurilor de izolare impuse de SUA
drona ruseasca profimedia
Un aparat de zbor neidentificat a intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce Ucraina era atacată
Anna Politkovskaia
La 20 de ani de la asasinarea Annei Politkovskaia: Cum a devenit jurnalista un simbol al curajului în Rusia lui Putin
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Cum ajunge riscul de război din Marea Neagră în prețul motorinei? Asigurările pot adăuga până la 15 bani pe litru
Recomandările redacţiei
Russia attacks civilian ship in Black Sea for 3rd time
Noile atacuri cu drone pun la încercare securitatea Mării Negre. Un...
2026-10-05-3845
Luca Niculescu se întâlnește joi cu partidele pentru stabilirea...
Diverse Motive
Mai multe țări sunt pregătite să scoată petrol și motorină din...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin...
Ultimele știri
AfD va cere, printr-o moţiune în parlamentul din Saxonia-Anhalt, încetarea sprijinului german pentru Ucraina
Vastă operaţiune de căutare a unei pume în apropierea aeroportului din Munchen: Animalul e căutat cu elicopter, drone şi agenți
Trump pregătește o alternativă la Camp David. Ce vrea să facă la complexul său de golf din Florida
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au alte nume la școală. Cum sunt strigați copiii lui...
Cancan
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Fanatik.ro
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali: „Vom recupera acea...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir
Adevărul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Imaginile rușinii”: stupoare la retragerea lui Messi! Peste 80.000 de oameni au început să huiduie
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența...
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998