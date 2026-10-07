Kremlinul declanșează un nou val de dezinformare în Republica Moldova, după ajutorul dat de Norvegia: „Război cu Rusia”

În timp ce Chișinăul își consolidează apărarea împotriva dronelor rusești, Kremlinul declanșează un nou val de dezinformare. Decizia Norvegiei de a furniza tehnică și instruire militară a fost rapid transformată de canalele pro-ruse într-o sperietoare despre un așa-zis „război cu Rusia”, scrie TVR Moldova .

Paginile anonime de Telegram și politicienii pro-ruși de la Chișinău au lansat o nouă campanie de manipulare. Orice efort de modernizare a armatei este etichetat drept „o cale directă spre război".

Autorii folosesc tehnici speciale de manipulare în spaţiul public. Ei distorsionează adevărul prin omisiune, fără a oferi un context larg al subiectului. Narațiunile false sunt propulsate de algoritmii reţelelor sociale şi preluate apoi de propagandiști, formatori de opinie și chiar de politicieni.

Atacul informațional a început pe canale anonime, dar s-a mutat rapid pe paginile oficiale ale politicienilor. Deputatul socialist Bogdan Țîrdea a distribuit imagini animate care induc ideea falsă că guvernarea vrea un conflict cu Rusia, iar retorica a fost preluată imediat și de liderul socialist Igor Dodon, mesajul fiind multiplicat în câteva ore pe zeci de rețele.

„Noi suntem o ţară neutră, noi vrem pace, noi nu vrem război. Sunt îngrijorătoare mesajele pe care le dau ruşii. Recent, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a spus că au confirmări că RM este inclusă în logistica de asigurare a armatei ucrainene”, a spus deputatul socialist Igor Dodon.

Scopul mesajelor este de a influența comportamentul oamenilor şi deciziile autorităţilor.

„De ce anunțul Norvegiei a fost atacat cu atâta vehemență?! Ca să delegitimeze parteneriatele de apărare a R. Moldova, să mențină scăzut sprijinul popular pentru modernizarea armatei ca aceasta să fie slab pregătită pentru scenarii când apărarea ar putea fi necesară”, opinează Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.

„Rusia a început o propagandă foarte dură și mincinoasă împotriva Republicii Moldova. Norvegia a anunțat că va debloca niște ajutoare militare pentru Republica Moldova, dar încă nu se știe ce fel de ajutoare vor fi alocate. De obicei, ajutoarele astea sunt date Republica Moldova pentru a-și consolida capacitatea de apărare, ca în cazul în care armata rusă din regiunea transnistreană ar primi ordine să pornească spre Chişinău, noi trebuie să facem față unei asemenea provocări militare”, spune fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru.

Experţii consideră că autorităţile trebuie să comunice mai mult și mai repede înainte ca dezinformarea să bulverseze societatea.

Guvernul Norvegiei a decis că pot fi autorizate exporturile de echipamente militare din categoriile A și B, care includ armament, muniții și alte echipamente destinate utilizării în domeniul apărării. Toate cererile de export către Republica Moldova vor fi supuse unor mecanisme stricte de control. Decizia vine în contextul situației de securitate din regiune.