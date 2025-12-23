Live TV

Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia Images
Din articol
Americanii au evaluat diferit

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Izvestia că ultimele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind Ucraina, care au avut loc la Miami, nu pot fi considerate un progres. Acesta a afirmat că întâlnirea a avut un caracter de lucru, iar obiectivul principal al Moscovei a fost obținerea de informații de la americani cu privire la rezultatele contactelor lor recente cu europeni și ucraineni, scrie The Moscow Times.

„Aceasta este o lucrare în desfășurare. Am spus deja că, în primul rând, va exista un proces de lucru destul de meticulos, la nivel de experți. Cel mai important lucru a fost să obținem informații de la americani despre rezultatele muncii lor cu europenii și ucrainenii. Și pe baza acestui lucru, vom putea determina cât de mult se aliniază aceste evoluții cu spiritul de la Anchorage”, a spus el.

Americanii au evaluat diferit

Partea americană a evaluat rezultatele întâlnirii în mod diferit. Emisarul prezidențial american, Steve Witkoff, a numit discuțiile productive, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că a primit o „actualizare” de la participanți, indicând progrese în discutarea planului de pace. Comentând aceste declarații, Peskov a menționat că nu știe ce a înțeles vicepreședintele american prin „progres”.

Următoarea rundă de discuții ruso-americane nu a fost încă stabilită. Anterior, Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe, a sugerat că următoarea întâlnire după cea de la Miami ar putea avea loc la Moscova, dar Peskov a declarat că nu știa de nicio pregătire pentru o posibilă vizită de revenire în Rusia a lui Steve Witkoff și Jared Kushner.

Kremlinul a sugerat, de asemenea, că anul 2026 ar putea oferi un impuls pentru o mai bună cooperare ruso-americană. Cu toate acestea, Peskov a subliniat că partea americană continuă să lege orice progres în relațiile bilaterale în primul rând de procesul de soluționare a războiului din Ucraina, considerând-o o prioritate.

Discuțiile de la Miami au avut loc în perioada 20-21 decembrie. Printre aceștia au participat trimisul special Kirill Dmitriev, trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Înainte de a se întâlni cu delegația rusă, reprezentanții americani au purtat consultări cu partea ucraineană. Dmitriev descrisese anterior discuțiile de două zile de la Miami ca fiind constructive.

Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că cele două părți au purtat o nouă rundă de discuții pentru a aborda dificultățile din relațiile bilaterale, dar nu au înregistrat progrese în ceea ce privește principalele probleme. El a sugerat că următoarea rundă ar putea avea loc, provizoriu, în primăvară, dar nu există date specifice.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a raportat rezultatele preliminare ale activității delegației ucrainene la Miami, menționând că au fost discutate cu partea americană mai multe proiecte de documente privind încheierea războiului, inclusiv chestiuni legate de viitoarele garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina.

Emisarul prezidențial special al SUA, Steve Witkoff, a clarificat că, în cadrul unei reuniuni separate dintre SUA și Ucraina, părțile s-au concentrat pe dezvoltarea în continuare a unui plan de pace în 20 de puncte, coordonarea pozițiilor privind garanțiile de securitate, inclusiv cele ale SUA, și elaborarea unui plan pentru dezvoltarea și redresarea economică a Ucrainei.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Siversk
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse. „Moscova are un avantaj semnificativ”
Cernobîl
În orice moment un atac rus ar putea distruge sarcofagul de la Cernobîl. Ce spune directorul centralei
Loteria Powerball
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari
Gazprom
Gazprom negociază cu ungurii de la MOL posibila vânzare a participației sale la singura rafinărie a Serbiei - NIS
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”
Recomandările redacţiei
Ciocan judecător
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM...
steag ucraina UE euro ATM
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de...
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, pe masa Guvernului. Ce se întâmplă cu salariile...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM a transmis prima analiză a chestionarului aplicat judecătorilor...
Ultimele știri
Soluția Rusiei la problemele de transport: revenirea la aparate de zbor construite și la începutul secolului al XX-lea
Rafila nu susține Proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de Guvern: „Are o componentă inacceptabilă”. Va depune un amendament
Masa tradiţională de Sărbători, bradul şi câteva cadouri: Cât costă un Crăciun românesc, „fără extravaganțe”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
A dispărut de la TV și și-a băgat toți banii în România: ”Am investit foarte mult”
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...