Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Izvestia că ultimele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind Ucraina, care au avut loc la Miami, nu pot fi considerate un progres. Acesta a afirmat că întâlnirea a avut un caracter de lucru, iar obiectivul principal al Moscovei a fost obținerea de informații de la americani cu privire la rezultatele contactelor lor recente cu europeni și ucraineni, scrie The Moscow Times.

„Aceasta este o lucrare în desfășurare. Am spus deja că, în primul rând, va exista un proces de lucru destul de meticulos, la nivel de experți. Cel mai important lucru a fost să obținem informații de la americani despre rezultatele muncii lor cu europenii și ucrainenii. Și pe baza acestui lucru, vom putea determina cât de mult se aliniază aceste evoluții cu spiritul de la Anchorage”, a spus el.

Americanii au evaluat diferit

Partea americană a evaluat rezultatele întâlnirii în mod diferit. Emisarul prezidențial american, Steve Witkoff, a numit discuțiile productive, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că a primit o „actualizare” de la participanți, indicând progrese în discutarea planului de pace. Comentând aceste declarații, Peskov a menționat că nu știe ce a înțeles vicepreședintele american prin „progres”.

Următoarea rundă de discuții ruso-americane nu a fost încă stabilită. Anterior, Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe, a sugerat că următoarea întâlnire după cea de la Miami ar putea avea loc la Moscova, dar Peskov a declarat că nu știa de nicio pregătire pentru o posibilă vizită de revenire în Rusia a lui Steve Witkoff și Jared Kushner.

Kremlinul a sugerat, de asemenea, că anul 2026 ar putea oferi un impuls pentru o mai bună cooperare ruso-americană. Cu toate acestea, Peskov a subliniat că partea americană continuă să lege orice progres în relațiile bilaterale în primul rând de procesul de soluționare a războiului din Ucraina, considerând-o o prioritate.

Discuțiile de la Miami au avut loc în perioada 20-21 decembrie. Printre aceștia au participat trimisul special Kirill Dmitriev, trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Înainte de a se întâlni cu delegația rusă, reprezentanții americani au purtat consultări cu partea ucraineană. Dmitriev descrisese anterior discuțiile de două zile de la Miami ca fiind constructive.

Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că cele două părți au purtat o nouă rundă de discuții pentru a aborda dificultățile din relațiile bilaterale, dar nu au înregistrat progrese în ceea ce privește principalele probleme. El a sugerat că următoarea rundă ar putea avea loc, provizoriu, în primăvară, dar nu există date specifice.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a raportat rezultatele preliminare ale activității delegației ucrainene la Miami, menționând că au fost discutate cu partea americană mai multe proiecte de documente privind încheierea războiului, inclusiv chestiuni legate de viitoarele garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina.

Emisarul prezidențial special al SUA, Steve Witkoff, a clarificat că, în cadrul unei reuniuni separate dintre SUA și Ucraina, părțile s-au concentrat pe dezvoltarea în continuare a unui plan de pace în 20 de puncte, coordonarea pozițiilor privind garanțiile de securitate, inclusiv cele ale SUA, și elaborarea unui plan pentru dezvoltarea și redresarea economică a Ucrainei.

