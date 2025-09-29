Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”

Sute de mii de cetățeni moldoveni care locuiesc în Rusia nu au avut posibilitatea să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a acuzat luni, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă TASS.

„Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă, deoarece doar două secții de votare le-au fost deschise, ceea ce, în mod firesc, a fost insuficient și nu a permis tuturor să voteze. Este ceva ce putem afirma cu certitudine”, a declarat Peskov.

Reacția vine după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a câștigat majoritatea în parlament după alegerile de duminică, arată datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, comunicate după procesarea a 99,% din procesele-verbale.

Opoziția și-a anunțat deja dezacordul cu rezultatele votului și intenționează să conteste rezultatele.

„Ceea ce a avut loc ieri nu au fost alegeri, ci o numire. Da, evident că vom contesta toate rezultatele, este evident. Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire. Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”, a declarat oligarhul moldovean Ilan Șor, refugiat la Moscova, în direct la canalul de televiziune „Rossia 24”.

Șor a adăugat că opoziția va apela la instanțele naționale și internaționale. Blocul „Pobeda” va chema locuitorii Moldovei la acțiuni de protest, care ar putea avea loc în zilele următoare.

Politicianul acuză că până la 20% dintre alegători au fost intimidați în mod special pentru a nu se prezenta la alegeri.

