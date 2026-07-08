Kremlinul a declarat miercuri că speră că Turcia şi alte state îşi vor putea folosi influenţa pentru a opri Ucraina să mai atace infrastructura energetică internaţională.

Rusia a acuzat mai devreme miercuri Ucraina de atacarea unei instalaţii - staţia de pompare Krasnodarskaia a concernului Gazprom - care deserveşte exporturile de gaz spre Turcia prin conducta Blue Stream.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat miercuri reporterilor că atacul a fost „foarte periculos” şi că Rusia ia măsuri pentru a minimiza pericolul unor astfel de lovituri.

„Considerăm că regimul de la Kiev dă dovadă în mod constant de agresivitate și de o înclinație către atacuri teroriste împotriva infrastructurilor critice ale rețelei energetice internaționale, iar noi considerăm acest lucru extrem de periculos”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit TASS.

Peskov a menționat că Moscova a atras în repetate rânduri atenția Ankarei asupra încercărilor continue ale Forțelor Armate Ucrainene de a ataca infrastructura „Turkish Stream” și „Blue Stream”.

„Ne așteptăm ca omologii noștri turci și alte țări să-și folosească influența pentru a avertiza regimul de la Kiev împotriva unor astfel de acțiuni”, a subliniat el.

În noaptea de 7 spre 8 iulie, forțele armate ucrainene au atacat instalații petroliere și obiective militare din mai multe regiuni ale Rusiei. Au fost vizate rafinăria „Rosneft” din Saratov, stația de comprimare „Krasnodarskaya”, aerodromul militar din Borisoglebsk, situat la 230 km de Voronej, precum și două petroliere lângă Taganrog și o fabrică petrochimică din Nizhnekamsk.

Potrivit guvernatorului regiunii Saratov, Roman Busargin, în urma atacului „au fost înregistrate avarii la obiectivele de infrastructură civilă”, o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite.

El nu a menționat nimic despre atacul asupra rafinăriei, însă pe canalele ucrainene de monitorizare au apărut imagini cu momentul atacului, despre care se afirmă că ar fi vizat rafinăria.

Astra confirmă atacul asupra rafinăriei din Saratov și incendiul de acolo. Aceasta este una dintre cele mai vechi rafinării de petrol din țară, cu o capacitate de rafinare de aproximativ 4,8 milioane de tone; anterior, fusese atacată pe 31 mai.

În Tatarstan, judecând după imaginile transmise de martori oculari, a izbucnit, de asemenea, un incendiu puternic la una dintre rafinăriile de petrol. Conform versiunii Supernova, a fost lovită rafinăria „Taneco” („Tatneft”) din Nijnekamsk, cu o capacitate de 16,2 milioane de tone pe an. Exilenova+ susține că lovitura a vizat unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din țară — „Nizhnekamskneftechim” („Sibur”).

Ambele rafinării au fost ținta dronelor Forțelor Armate ale Ucrainei pe 12 iunie. Autoritățile republicii nu au raportat nimic despre aceste lovituri. În imaginile din Nijnekamsk se pot observa mai multe focare de incendiu.

Editor : B.P.