Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite

Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov a declarat, miercuri, că preşedintele rus Vladimir Putin nu conspiră cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un împotriva Statelor Unite ale Americii şi a sugerat că, probabil, preşedintele american Donald Trump a fost ironic în criticile sale.

Donald Trump a spus că este „foarte dezamăgit” de Putin şi a sugerat, într-o postare pe Truth Social, că Xi, Putin şi Kim conspiră împotriva Statelor Unite.

„Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare”, a scris preşedintele Statelor Unite pe reţeaua sa Truth Social.

„Vă rog să le transmiteţi cele mai calde urări lui Vladimir Putin şi lui Kim Jong Un în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el într-un mesaj pe un ton sarcastic.

Citește și: „China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un

Întrebat despre remarcile lui Trump de către televiziunea de stat rusă, consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a spus că speră că Trump să fi fost ironic, transmite transmite Reuters preluată de Agerpres.

„Aş dori să vă spun că nimeni nu a conspirat, nimeni nu a plănuit nimic, nicio conspiraţie”, a transmis Uşakov.

Xi a avertizat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între pace sau război la o paradă militară masivă de la Beijing, unde a fost flancat de Putin şi Kim într-o demonstraţie de forţă fără precedent.

