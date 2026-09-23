Kremlinul a declarat miercuri că premierul britanic Andy Burnham a ales în mod neinspirat să alimenteze sentimentul antirusesc printr-un discurs susținut în cadrul Adunării Generale a ONU, în care a acuzat Rusia că răspândește minciuni și dezinformare. Potrivit Kremlinului, o astfel de abordare nu va contribui la reducerea tensiunilor din Europa, relatează Reuters.

Burnham a declarat marți, în fața Organizației Națiunilor Unite, că Londra va înființa un nou Centru Național pentru Apărarea Informațională și a criticat în mod special Moscova în ceea ce privește răspândirea a ceea ce el a numit dezinformare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că abordarea lui Burnham, precum și cea a altor țări europene, este greșită.

„Ei bine, premierul britanic nu a spus nimic nou. Acesta este primul punct. Al doilea este că alimentarea sentimentului antirusesc și crearea unei atmosfere de rusofobie totală reprezintă ceea ce face Marea Britanie. Iar acum, probabil în acord cu Marea Britanie, germanii, francezii și o serie de alte state europene fac același lucru”, a declarat Peskov.

„Din punctul nostru de vedere, aceasta este o politică extrem de miopă. În niciun fel nu ne apropie de măsuri care, pe termen lung, ar putea duce la reducerea tensiunilor și la dezescaladare pe continentul european”, a adăugat el.

Editor : C.S.