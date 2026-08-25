Kremlinul a declarat, marţi, că afirmaţiile prin care preşedintele finlandez Alexander Stubb a aprobat atacurile ucrainene asupra teritoriului rus, inclusiv asupra depozitelor de comerţ electronic, au confirmat apartenenţa sa la „partida războiului”, transmite Reuters.

Stubb a declarat luni, într-o conferinţă de presă de la Kiev, că partenerii Ucrainei trebuie să o ajute să îşi extindă capacitatea de a ataca în profunzime în interiorul Rusiei, argumentând că o „strategie militară judicioasă” - aşa cum a numit-o el - creşte costul războiului pentru Moscova şi ajută să îi convingă pe ruşii de rând că este timpul să se pună capăt conflictului.

Întrebat despre afirmaţiile lui Stubb, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că acestea au fost o surpriză pentru Moscova, şi i-a acuzat pe liderul finlandez, ca şi pe prim-ministrul britanic Andy Burnham, că doresc ca războiul din Ucraina să continue.

„Acest lucru nu provoacă nicio altă reacţie în afară de surpriză, având în vedere că, cu doar câteva săptămâni mai devreme, preşedintele finlandez vorbise despre necesitatea normalizării relaţiilor cu Rusia mai devreme sau mai târziu. Dar acum vedem că retorica escaladării a prevalat în cele din urmă”, a spus Peskov într-o conferinţă de presă telefonică.

„Domnul Stubb este, de asemenea, un reprezentant proeminent la partida războiului, alături de prim-ministrul britanic. Ei îşi înşeală alegătorii susţinând că este posibil să învingă Rusia - este o uriaşă înşelătorie - şi par să refuze să ia în considerare realităţile de pe teren”, a afirmat Peskov.

Finlanda, un aliat fidel al Kievului, s-a alăturat alianţei NATO în 2023, o decizie care a pus capăt celor şapte decenii de nealiniere militară şi, practic, a dublat lungimea frontierei pe care NATO o împarte cu Rusia.

Editor : C.L.B.