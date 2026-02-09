Live TV

Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru pace al lui Trump

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Washingtonul nu a răspuns încă la oferta lui Vladimir Putin de a plăti 1 miliard de dolari pentru un loc în Consiliul de pace creat de Donald Trump — folosind activele înghețate ale Rusiei în SUA.

Potrivit lui Peskov, banii erau destinați asigurării „calității de membru permanent”, iar fondurile rămase ar fi fost utilizate pentru „reconstrucția postbelică”, potrivit TASS.

„O astfel de propunere a fost într-adevăr înaintată de președintele rus, dar nu am primit încă un răspuns”, a spus Peskov, adăugând că tema unei posibile participări la Consiliul pentru Pace continuă să fie explorată.

„Subiectul Consiliului pentru Pace în sine, în conformitate cu instrucțiunile președintelui Rusiei, este încă în lucru la Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu aliații și partenerii noștri”, a spus Peskov.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat anterior că Moscova era pregătită să contribuie cu 1 miliard de dolari din activele sale înghețate în Statele Unite la Consiliul pentru Pace înființat ca parte a acordului de pace din Fâșia Gaza, adăugând că Rusia era pregătită să facă acest lucru chiar înainte ca problema participării la Consiliul pentru Pace și a activității sale să fie rezolvată.

