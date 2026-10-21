Donald Trump și-a mizat o mare parte din credibilitatea politică pe obținerea păcii în Ucraina – și făcând acest lucru în parteneriat cu Vladimir Putin și în termenii Kremlinului. Dar este Putin pregătit să contribuie și să ajute la salvarea lui Trump, atât politic, cât și economic? Răspunsul este da, scrie publicația The Spectator. Putin va fi probabil de acord cu gesturi mici, cum ar fi încetarea parțială a focului și eliberarea prizonierilor. Dar când vine vorba de lucruri importante, cum ar fi oprirea a ceea ce președintele rus numește „operațiunea sa militară specială”, Kremlinul este probabil să se țină de poziția sa și să ignore pledoariile speciale ale lui Trump în timp ce continuă să distrugă orașele ucrainene.

Un summit între Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump în China este planificat pentru a discuta detaliile unei împărțiri a Ucrainei în stilul Ialta, convenită chiar de ucraineni. Kremlinul a sugerat, se pare, un summit trilateral la Shenzhen, în timpul summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific din noiembrie. „Cred că s-au purtat discuții despre o întâlnire”, a declarat Marco Rubio reporterilor luni. „Nu știu dacă totul a fost finalizat.”

Gândirea strategică a Kremlinului stă la baza ideii că Kievul este la doar câteva luni distanță de un colaps militar, politic și economic. Chiar dacă progresele sângeroase ale Rusiei în Donbas în acest an au fost contracarate de recuperarea teritoriilor ucrainene în alte sectoare, escaladarea campaniei Moscovei împotriva infrastructurii energetice, logistice și de transport este pe cale să facă multe orașe ucrainene nelocuibile pe măsură ce se apropie iarna. Motivul fundamental pentru care Kremlinul refuză să renunțe la principalele sale obiective de război - neschimbate din 2022 - este presupunerea din interiorul bulei informaționale a lui Putin că victoria este aproape.

Putin simte și disperarea la Washington. În timp ce Trump se confruntă cu dificultăți în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, are nevoie de unu din două lucruri – ca prețul motorinei să scadă sau, în caz contrar, de cineva pe care să dea vina atunci când nu scade. Putin a fost mult mai bucuros să intervină pentru a ajuta la primul lucru după ce Trump a dezaprobat exporturile de motorină rusească pe piețele mondiale (deși volumele menționate în acord sunt mult sub cifrele care se schimbă pe piață, iar Rusia s-ar putea să nu aibă capacitate din cauza atacurilor continue ale dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune).

Cât despre un țap ispășitor pentru prețurile ridicate la combustibil și cineva de vină pentru probabilele eșecuri ale lui Trump în alegerile de la mijlocul mandatului, Volodimir Zelenski a fost plasat direct în vizor. „Zelenski folosește rafinăriile de motorină din Rusia ca țintă, știind că aceste atacuri dăunează grav piețelor mondiale de motorină, inclusiv celor din Statele Unite”, l-a criticat Trump în ultima sa declarație. „Lui Zelenski nu-i pasă și, sincer, cu toți banii pe care i-i dă Europa și pe care i-a dat în trecut cel mai necinstit Joe Biden, nu vrea să pună capăt acestui război și probabil că nu a vrut-o niciodată”, a completat el.

Însă a-l face pe Zelenski țapul ispășitor al unei crize a prețurilor la combustibili cauzate, de fapt, de războiul lui Trump împotriva Iranului este partea ușoară. Crearea păcii în Ucraina necesită susținerea Kremlinului. Aceasta va fi mult mai dificilă, nu în ultimul rând pentru că tactica de negociere de bază a lui Trump a fost să-i ofere lui Putin stimulente economice din ce în ce mai mari pentru a pune capăt războiului, fără a-i pedepsi refuzul continuu de a face compromisuri. Mai mult, Washingtonul a spus clar că intenționează să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepta orice acord pe care Putin va îndrăzni în cele din urmă să-l semneze. Într-un exemplu clasic de „arată-mi stimulentele și îți voi arăta comportamentul”, Trump l-a recompensat efectiv pe Putin pentru intransigența sa. Duminică, de exemplu, Trump a anunțat că va bloca o serie de măsuri de sancțiuni sporite împotriva Rusiei, adoptate de Congres, pentru că „[nu] vreau să fac nimic care să îndepărteze, în mod prostesc, Rusia de la masa negocierilor... Se fac progrese mari”.

Schița acordului care va pune capăt războiului este deja clară. Discuțiile recente dintre emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu delegați ucraineni de rang înalt la Miami s-au concentrat pe o serie de acorduri economice majore care ar trebui să integreze Rusia, Europa și Ucraina într-o rețea de legături comerciale intersectate, care garantează pacea - cea mai recentă iterație a Planului de Pace în 28 de puncte discutat la începutul acestui an. Aceste măsuri economice includ reluarea aprovizionării cu energie rusească către Europa, deblocarea activelor statului rus și ridicarea sancțiunilor. Aceste discuții s-au încheiat sec, după ce oficialii americani ar fi amenințat că vor întrerupe schimbul de informații cu SUA dacă Ucraina nu încetează să atace rafinăriile rusești. Dar, în absența oricărui dialog între aliații europeni ai Ucrainei și Rusia, acesta este singurul plan de pace aflat în prezent pe masă.

Ultimele declarații ale lui Trump, prin care se aliniază cu Putin, vor fi, probabil, văzute ca un punct de cotitură major în război. Dar, chiar dacă lumea pare să meargă de partea Kremlinului, Putin poate încă să dea peste cap lucrurile cu același tip de exagerare arogantă care l-a băgat în mlaștina Ucrainei. Semnarea unui acord de pace înainte ca întregul Donbas să fie cucerit ar însemna că Putin ar trebui să renunțe la linia sa maximalistă. Este puțin probabil ca Putin să fie de acord să ignore ceea ce generalii săi îi spun că este o victorie majoră iminentă pentru a-i oferi lui Trump o mică creștere politică.

Cel mai probabil, Putin va câștiga timp. Ar putea face o înțelegere prin care să reducă atacurile rusești asupra navelor din Marea Neagră (într-adevăr, acesta ar putea fi exact motivul pentru care Rusia și-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni). Trump a menționat în mod specific „negocierile actuale privind ostaticii” în cea mai recentă postare a sa, așa că eliberarea câtorva prizonieri politici nefericiți ar fi un gest ușor de făcut pentru Putin. Și Trump a mai susținut că „Rusia face foarte puțin, dacă face ceva, pentru a ajuta Republica Islamică Iran, în comparație cu ceea ce ar putea face, și vreau să rămână așa”. Asta deschide ușa pentru ca Kremlinul să se prefacă că renunță la cooperarea cu Iranul într-un mod simbolic, câștigând puncte politice cu Trump și cumpărând încă alte câteva săptămâni și luni timp în care Rusia va continua să atace orașele Ucrainei.

Însă un lucru este absolut clar în legătură cu ultimele mișcări ale lui Trump față de Rusia și Ucraina. America a ales Rusia ca parte în ai cărei termeni se va încheia războiul.

Editor : Ș.R.